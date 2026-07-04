Ако одите во Париз ова лето понесете купаќи. Можете да се капите во Сена

Ако го посетувате Париз ова лето, можеби ќе сакате да го додадете пливањето во Сена во вашиот распоред. И по жештините што ги доживеа овој град во изминатите неколку недели, можеби апсолутно треба да го направите тоа.

Париз го доживеа својот најжежок ден досега, со температури што достигнаа 40 степени Целзиусови кон крајот на јуни. Со трет топлотен бран што се очекува следната недела, отворањето на три места за капење покрај реката не можеше да дојде во подобро време.

Од сабота, парижаните и туристите можат да се освежат во Сена, второ лето по ред. Забраната стара еден век отстапи место на она што брзо станува нова париска летна традиција.

Сезонското отворање во саботата беше темпирано за да одбележи 250 години француско-американско пријателство.

Векови во вода

Иако многумина го третираат пливањето во река како модерна новина, Париз има длабока, комплицирана историја со Сена.

Сè започна во 17. век како лежерна, гола практика директно од наклонетите брегови на реката – навика првично забранета во 1716 година врз основа на предвидливи причини за јавна пристојност. Тоа ограничување отстапи место на пловечки бањи во 18. век: пловила со рамно дно обвиткани во платно каде што капачите се симнуваа по внатрешни скали за да пливаат директно во струјата на реката во рамките на означена безбедносна зона.

До 19. век, капењето еволуираше од брзо разладување во голем општествен и спортски настан. Побогатите установи покрај бреговите нудеа ресторани, кафулиња и часови по пливање. Една од нив, „Писин делињи“, стана едно од најмодерните места во градот, на крајот домаќин на пливачки настани за Олимписките игри во Париз во 1900 година.

Златното доба на реката почна да бледнее околу почетокот на 20. век. Бран на давење и сообраќајни несреќи на реките доведоа до тоа француската влада да воведе целосна забрана за пливање во 1923 година.

„Делињи“ успеа да ја преживее забраната со тоа што се изгради како пловечки, филтриран базен одвоен од речната вода, продолжувајќи како париска институција сè додека мистериозно не потона во 1993 година. На други места, неовластеното капење сепак продолжи, особено за време на топло време, а трката во пливање на долги патеки што се одржуваше од 1905 година продолжи без оглед на тоа, наспроти властите.

Биолошки мртва

Но, вистинската смрт на културата на пливање во Париз не се должеше на правилата и прописите – таа беше предизвикана од загадувањето.

Квалитетот на водата доживеа катастрофален пад во текот на средината на 20. век. До 1970-те, Сена, всушност, беше течна урбана септичка јама: повеќе од половина од отпадните води во регионот се исфрлаа директно во неа непречистени. Данокот врз нејзиниот екосистем беше речиси терминален и до 1970 година, реката беше ефикасно биолошки мртва, нејзината популација на риби се намали на само три отпорни видови.

Сериозни напори за враќање на штетата започнаа во средината на 1980-те, што доведе до политичко ветување кое ќе го прогонува француското раководство една генерација. Во 1988 година, градоначалникот на Париз, Жак Ширак, кој тогаш се кандидираше за реизбор, даде смело ветување дека во рок од три години ќе плива во Сена пред сведоци, за да докаже дека реката е чиста. Тој го повтори ветувањето на телевизија во 1990 година, но тоа никогаш не се случи, претворајќи го во постојана шега. Сена остана тврдоглаво токсична. Дури во 2013 година, триатлонот во Париз мораше целосно да се откаже бидејќи квалитетот на водата беше премногу опасен за спортистите.

Решението од милијарда евра

Духот на ветувањето на Ширак конечно беше оживеан во 2016 година, кога градоначалничката Ан Идалго го рестартираше пред кандидатурата на градот за Олимписките игри во 2024 година. Овој пат беа потребни повеќе од милијарда евра и монументален инженерски проект за да се реновира третманот на отпадни води на француската престолнина и да се поврзат илјадници домови покрај реката со канализациската мрежа за прв пат.

Централниот дел од операцијата е пештерски, во голема мера подземен базен ископан во близина на железничката станица Гар д’Аустерлиц. Структурата е масивен бетонски цилиндар, широк 50 метри и длабок 30 метри, држен од столбови вдлабнати длабоко во земјата, способен да собере 50.000 кубни метри атмосферска вода – приближно волумен на 20 олимписки базени.

Бидејќи постојните канализации на Париз, изградени за време на модернизацијата на градот од страна на Осман во 19. век, комбинираат дождовница и отпадни води во истите цевки, обилните дождови отсекогаш го испраќале прелевањето директно во реката. Сега, тој вишок се пренасочува во сливот на Аустерлиц, каде што се држи длабоко под земја додека не се разведри времето, а потоа постепено се пумпа до пречистителни станици надвор од градот. Службениците велат дека системот успешно го намалил бројот на големи прелевања на отпадни води во Сена од 15 годишно на околу два.

Назад во водата

Операцијата беше темпирана за да биде подготвена за олимписките натпревари во триатлон и маратон. И покрај тоа што некои спортисти подоцна пријавија болест, не беше потврдена јасна врска со водата, а вековната психолошка бариера за капење во Сена конечно беше урната. И покрај скептицизмот карактеристичен за градот, околу 100.000 луѓе се појавија во првата јавна сезона во 2025 година.

Ова лето, градот го подобри распоредот, нудејќи три различни, бесплатни јавни места за капење.

Во Бра Мари, под мостот „Луј-Филип“ од 19. век во близина на Нотр Дам, капачите добиваат типичен париски поглед на стариот град.

Гренел, сместен подалеку на запад, нуди пливање со директен поглед на Ајфеловата кула, додека се гледа реплика од Статуата на слободата во четири пати помала.

Берси, во источен Париз, е најголемото од трите места и најдобро за секој што сака вистински тренинг: еден од неговите два базени се протега 67 метри, а Националната библиотека на Франција се наоѓа преку водата.

Не е Азурниот Брег

Едно предупредување: ова не е Азурниот Брег. Водата е повеќе каки отколку тиркизна, а пливачите може да наидат на повремени парчиња лебдечки отпад. Но, искуството го надоместува тоа.

Слично како и на плажите, постои систем на знамиња што означува дали е безбедно да се плива: зелената боја значи дека можете да продолжите внимателно, жолтата значи дека пливањето не е дозволено, честопати поради силни струи или бури, а црвената значи дека пливањето не е дозволено, без разлика дали тоа е поради лош квалитет на водата или временските услови.

Системот не е непогрешлив. Минатиот јули, зелениот сигнал беше подигнат само 18 од 31 дена. Тоа е затоа што градот врши дневни тестови за знаци на контаминација на отпадни води, главно E. coli, на повеќе точки по должината на реката. Ако сигналот е црвен, местата за пливање се забранети еден или два дена додека реката се испира.

Сепак, моментумот е неоспорен. Градејќи од своите спортски корени, местото Гренел ќе биде домаќин на настани во отворени води и нуркање во високи води за Европското првенство во пливање подоцна овој месец – прв пат Париз да го одржи натпреварот од 1931 година.

Дали скапото чистење вредеше останува прашање на дебата меѓу Парижаните. Но, како што доаѓа следниот топлотен бран и градот повторно почнува да се загрева, пресудата би можела да стане појасна ако многу повеќе од нив конечно одлучат да се фрлат. (Си-Ен-Ен)