Ако наиде добар филм, ќе се вратам, вели славниот композитор Џон Вилијамс

Почитуваниот композитор Џон Вилијамс (91) иако се пензионира вели дека се уште се чувствува креативен.

-Ако се појави филм за кој сум многу заинтересиран, со распоред со кој би можел да се справам, тогаш не би сакал да исклучам ништо. Сè е можно. Сè е пред нас. Само нашите ограничувања не кочат. Или, поедноставно кажано: сакам да имам отворен ум“, изјави тој за „Тајмс“.

Ако Вилијамс планира малку помалку да снима филмови, а малку повеќе да составува свој материјал, неговиот дневник е веќе полн за 2024 година. Тој ќе диригира со својот Second Violin Concerto со Лондонската филхармонија во јануари, а ќе диригира и во Виена. И тој веќе има диригентска резервација во Берлин за 2025 година.

За неговата извонредна кариера, Вилијамс размислуваше за мостот што го видел изграден помеѓу комерцијалниот свет и светот на класичната музика. Тој рече:

„Пред 30 или 40 години, кога ќе однесов програма за филмска музика на еден од нашите големи оркестри, можеше да дојде до негодување. Ја разбирам вредноста на работите направени во комерцијалниот свет и нивното место во светот на уметноста. Но, сега работите се поинакви. Би сакал да се вратам за 50 години и да видам што придонесува киното во развојот на новата музика, бидејќи мислам дека младите композитори ќе сакаат да работат и на двете“.

Неговите филмски партитури пет пати освоија Оскар: „Fiddler on the Roof“ (1971), „Jaws” (1975), „Star Wars” (1977 година), „Е.Т. the Extra-Terrestrial“ (1982) и „Schindler’s List“ (1993).

Вилијамс честопати се прашува дали има обединувачка тема во неговата музика. Тој изјави за Тајмс:

„Филмот бара од вас да го прилагодите вашиот стил на секој проект што доаѓа: „Сам дома“ не може да биде во истиот идиом како „Спасувањето на војникот Рајан“ или „Паркот Јура“, но можеби сите ние имаме многу делови од нашите ликови. Некаде во сите мои филмски партитури мора да има некој вид „јас“. Но, тоа им го оставам на другите да се идентификуваат“.

Оскаровецот Вилијамс годинава испиша историја на Оскарите кога доби номинација за најдобра музика за филмот на Стивен Спилберг „The Fabelmans“.

Со тоа стана најстарата личност која е номинирана за најпрестижната филмска награда, рекорд што претходно го држеа три лица кои беа номинирани на 89 години: костимографката Ен Рот за „Ma Rainey’s Black Bottom“, сценаристот Џејмс Ајвори за„Call Me by Your Namе“ и режисерката на „Faces Places” Ањес Варда.

Тој е исто така е втора најноминирана личност во историјата на Оскарите – по Волт Дизни, со 59 номинации – и единствената личност која некогаш била номинирана за Оскар во седум различни децении.

Вилијамс и Спилберг, кои се запознаа на слепо состанок за ручек во 1972 година, работеа заедно на проекти повеќе од 50 години. Тие изјавија за Тајмс во 2012 година дека имаат стенографија и заедничка естетика на слухот за нивните соработки.

„Разговараме каде да ја ставиме музиката и која ќе биде нејзината функција во сцените. Ќе му отсвирам на Стивен неколку мали полуразвиени теми на пијано“, објасни Вилијамс. „Никогаш не ми рекол: „Не ми се допаѓа тоа“ или „Тоа не е добро“. Тој само преку говорот на телото, очите и лицето нуди чувство на охрабрување во оваа или онаа насока.

„Џони и јас бевме многу љубезни да вклучиме целосни оркестри и полни хорови во повеќето од нашите филмови“, додаде Спилберг. „Ги сакам оркестрите. Никогаш не ги напуштам сесиите за бодување. Тоа е мојот одмор од филмот што штотуку го снимив“.