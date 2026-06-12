Јубилејна изложба „Македонски автори од Збирката на современа уметност“

12/06/2026 07:02

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид, по повод 75 години од своето постоење, вечерва ја организира јубилејната изложба „Македонски автори од Збирката на современа уметност“.

Како што информираат од Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид информираат дека изложбата претставува избор од дела на значајни македонски автори застапени во музејската збирка и овозможува увид во неколку суштински линии на развојот на македонската уметност во XX век.

-Преку внимателно одбраните дела, публиката ќе има можност да проследи различни ликовни пристапи, поетики и уметнички изрази, од основоположниците на македонската модерна до авторите што ја развиваат современата ликовна мисла во втората половина на векот. Оваа јубилејна изложба е и потврда за континуитетот со кој НУ Завод и Музеј – Охрид со децении ја чува, проучува и афирмира македонската уметност како значаен дел од културната меморија – посочуваат од Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид.

Изложбата ќе биде отворена до 8 јули.

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