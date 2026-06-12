„Длабок простор“ – ново поетско нурнување во светот на Зоран Анчевски
Новата поетска збирка „Длабок простор“ од Зоран Анчевски ќе биде промовирана на 16 јуни (вторник), во 20 часот, во книжарницата „Литература.мк“ во „Дајмонд мол“.
Книгата, која е во издание на „Арс Либрис“, дел од „Арс Ламина – публикации“, ќе ја промовираат: Лидија Капушевска Дракулевска, Биљана Стојановска и Оливера Ќорвезироска.
„Длабок простор“ е десетта поетска збирка на Зоран Анчевски. Таа продолжува таму каде што завршуваат неговите претходни книги, но истовремено отвора нови патишта и поетски предели во кои песната скршнува и понира, за повторно да се врати уште попрецизна, побогата и подлабока, како што сугерира и самиот наслов.
Згуснатата лирика на Анчевски, препознатлива по својата гномска ориентација и по стремежот кон совршенство на поетскиот израз, во оваа книга е обликувана низ строго осмислен и доследно реализиран концепт. Збирката е составена од пролог – песна исполнета со прашања, пет циклуси и кода, завршна песна што нуди универзален одговор и ја заокружува книгата како своевидна програмска песна за песната, онаква каква што ја подразбира и ја создава Анчевски – еден од најзначајните современи македонски поети.
„Длабок простор“ е втора книга на Анчевски објавена во издание на „Арс Ламина“, по наградуваната поема „Коњски житија“, која во 2023 година ја доби престижната награда „Григор Прличев“.
Зоран Анчевски (1954) е поет, есеист, книжевен преведувач и универзитетски професор. Дипломирал на Филолошкиот факултет во Скопје, каде што подоцна докторирал и работел како професор на Катедрата за англиски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Член е на Македонскиот ПЕН центар (бил и негов претседател) и на Друштвото на писателите на Македонија.
Автор е на повеќе значајни поетски книги, меѓу кои се: „Патување низ скршени слики“, „Стратегија на поразот“, „Линија на отпорот“, „Превод на мртвите“, „Див мир“, „Небесна пантомима“, „Збунети компаси“, „Коњски житија“… За своето творештво е добитник на повеќе престижни признанија, меѓу кои и на наградата за поема „Григор Прличев“ и наградата „Ацо Шопов“ на Друштвото на писателите на Македонија за „Коњски житија“. Анчевски е двократен добитник и на наградата „Браќа Миладиновци“ на Струшките вечери на поезијата, за „Небесна пантомима“ и за „Збунети компаси“.
Поетската збирка „Длабок простор“ е достапна во поголемите книжарници и онлајн преку www.literatura.mk.