Бред Пит, Даниел Крег… Кој се го следи финалето во Вимблдон

Финалето на тенискиот турнир во Вимблдон помеѓу Новак Ѓоковиќ и Карлос Алкараз носи многу возбудувања, особено по изедначувачкиот сет во корист на младиот шпански тенисер, а сето тоа од трибините го следат и повеќе славни личности.

Така, меѓу присутните се филмските ѕвезди Бред Пит, Даниел Крег и многу други.

Омилениот холивудски актер Бред Пит пристигна на финалниот меч на овогодинешниот Вимблдон, кој го играат Новак Ѓоковиќ и Карлос Алкараз Гарфија, а беше снимен во интересно друштво.

Педесет и девет годишниот Бред седеше на трибините покрај филмскиот режисер и поранешен сопруг на Мадона, Гај Ричи, кого долго време не беше виден во јавноста, и продуцентот Џереми Клајнер, кои со внимание го следеа натпреварот.

Покрај Бред Пит, на трибините се појавија и неговите колеги Даниел Крег и Рејчел Вајс, Ема Вотсон и Хју Џекмен, кои се пофали дека навива за Новак.

This match feels like a James Bond movie. #Wimbledon pic.twitter.com/qD9HaKJ9T1

View this post on Instagram

Тука се и од британското кралско семејство, потоа кралот на Шпанија Филип VI., Џејмс Нортон, Ендрју Гарфилд и многу други кои не сакаа да го пропуштат овој спортски спектакл.

Lovely natural mother-daughter moments between Catherine and Charlotte today🥰 #Wimbledon pic.twitter.com/YK79pGaAab

She takes after her mama!😎

Princess Charlotte in her sunglasses at #Wimbledon pic.twitter.com/XXegecaGaW

— Belle (@RoyallyBelle_) July 16, 2023