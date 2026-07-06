6 јули во историјата – Џон Ленон се сретна со Пол Мекартни за првпат

На 6 јули 1957 година, двајца тинејџери од Ливерпул по име Џон Ленон и Пол Макартни се сретнаа за прв пат во аудиториум на црква. Тоа беше почеток на едно од најплодните музички партнерства во историјата. Седум години подоцна, тие – заедно со Џорџ Харисон и Ринго Стар – ќе станат светски феномен познат како „Битлси“.

Лесно е да се претпостави дека Џон и Пол најапосле би се сретнале некој друг ден доколку заедничкиот пријател не ја избрал таа топла и влажна сабота да го направи воведот. Но, колку што имале заедничко, двете момчиња живееле во различни населби, оделе во различни училишта и имале речиси две години разлика.

Само Џон требаше да настапи јавно на 6 јули 1957 година. Поводот беше годишниот празник на црквата во парохиската црква Вултон, парада и саем на отворено на кој Џон и неговата група „Кваримен скифл“ беа поканети да свират. Главните атракции беа изложбата на кучиња и дувачки оркестар, но семејната поврзаност помогна да се додадат и „Кваримен“ во сметката како поздрав до стотиците присутни тинејџери.

Како и личниот и професионалниот однос до кој би довел, нивната историска прва средба беше многу наполнета комбинација на возбуда, ривалство и меѓусебно почитување. На средината на нивниот прв сет, 15-годишниот Пол Макартни се појави и гледаше, преобличен, како Џон, и покрај неговите рудиментирани вештини за гитара и неговата склоност кон ад-либ наместо заборавените текстови, ја држеше толпата со шарм и незадоволство. По шоуто, на ред дојде Пол да го импресионира Џон.

Заеднички пријател го направи воведот во блискиот аудиториум на црквата, каде Џон и неговите другари од бендот клекнаа на преклопни столчиња и едвај го признаа помладото момче. Потоа Пол ја извади гитарата што ја носеше на грб и почна да ја свири „Twenty Flight Rock“ на Еди Кохран, потоа „Be Bop A Lula“ на Џин Винсент, потоа мешавина од нумери од Литл Ричард. Како што пишува Џим О’Донел во „Денот кога Џон го сретнаПол, неговиот извештај за овој историски момент во историјата на музиката во книга, „Млад човек кој не е лесно зачуден, Ленон е зачуден“. Музиката на Пол многу ја надмина онаа на постариот Ленон, но повеќе од тоа, Џон ја препозна во Пол истата страст што Пол ја откри кај Џон за време на неговиот претходен настап на сцената. Наскоро Пол го подучуваше занесен Џон како да ја намести својата гитара и ги пишуваше акордите и стиховите на некои од песните што штотуку ги свиреше.

Подоцна истата вечер, одејќи дома со еден од неговите колеги од бендот, Џон ги објавил своите намери кон нивниот нов познаник. Две недели подоцна, Џон Ленон го покани Пол Макартни да им се придружи на „Кваримен“.