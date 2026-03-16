10 најголеми изненадувања на Оскарите 2026

Лос Анџелес – 98-мото доделување на наградите „Оскар“ заврши, и како и многу пати во текот на сезоната на награди, имаше моменти што ги изненадија и режисерите и публиката. Подолу, ви донесуваме преглед на најголемите шокови и пресврти на вечерта.

Изненадување во главната категорија

Како што објави „Варајети“, по неизвесната трка што стануваше сè понапната, се чинеше дека одлуката за главната награда на вечерта се сведе на два фаворити: „Грешниците“ и „Една битка по друга“. Победата на кој било од нив би била еден вид изненадување, но на крајот, „Битката“ славеше, освојувајќи вкупно шест статуетки, додека „Грешниците“, и покрај историскиот број номинации, си замина дома со четири.

Мајкл Б. Џордан ја освои наградата за најдобар актер, Шаламе изгуби

Тимоти Шаламе долго време се сметаше за апсолутен фаворит за неговата улога во „Марти Величествениот“, но двојната улога на Мајкл Б. Џордан во „Грешниците“ доби сериозен импулс со текот на времето. На крајот, Џордан победи, а Марти Величествениот ја заврши вечерта без Оскар.

Неочекуван пораз во новата категорија за кастинг

Филмската индустрија предвиде дека вампирскиот еп „Грешниците“ сигурно ќе го освои првиот Оскар за најдобар кастинг, но наградата ѝ припадна на Касандра Кулукундис за нејзината работа во „Една битка по друга“, а не на фаворитот Франсин Мајслер.

Убав гест од Академијата

Пол Мескал, Гвинет Палтроу и Чејс Инфинити, тројца актери чие отсуство од номинациите оваа сезона предизвика најголема збунетост, добија можност да ги претстават номинираните за најдобар кастинг. Тоа беше убав начин да се признаат нивните извонредни изведби.

Нерешено

Категоријата кратки филмови доживеа шокантен исход. Статуетките ги однесоа и „Пејачите“ и „Двајца луѓе што разменуваат плунка“, што е само седми пат во историјата на Оскарите да се забележи нерешено.

Историска победа за најдобра кинематографија

Како и во многу други категории, тоа беше тесна битка помеѓу филмовите „Една битка по друга“ и „Грешници“. Победата на крајот ја освои Отум Дуралд Аркапо за нејзината работа на „Грешници“, што ја прави првата жена и првата Афроамериканка што ја освоила главната награда за најдобра кинематографија.

Документарецот на Нетфликс губи

Документарецот на Нетфликс „Совршениот сосед“, снимен со полициски камери за тело, се сметаше за сигурен победник според повеќето проценки. Сепак, Оскарот му припадна на „г-дин Никој против Путин“.

Киран Калкин ја прифаќа наградата на местото на Шон Пен

Се предвидуваше дека Шон Пен можеби нема да се појави за да го подигне својот трет Оскар, а Киран Калкин, кој ја прифати наградата во негово име, беше исто толку остар во својот коментар: „Тој не можеше да биде тука вечерва, или не сакаше“.

Уште еден краток пресврт

Уште едно изненадување дојде во категоријата анимиран краток филм. Иако Батерфлај беше фаворит на критичарите, Оскарот отиде кај Девојката што плачеше бисери.

Технички проблеми за време на емитувањето

Емитувањето на наградите беше нарушено и од технички проблеми. Од неколку незгодни кадри до лошо кадрирање во клучни моменти, како на пример кога камерата не успеа да ги прикаже сите ѕвезди на сцената за време на оддавањето почит на Роб Рајнер, визуелните ефекти не се совпаѓаа со гламурот на најголемата ноќ во Холивуд.

Имаше проблеми и со звукот – миксувањето беше многу необично, а најзначајниот момент беше кога музиката во позадина беше погласна од трогателниот говор на Барбра Стрејсенд за Роберт Редфорд.