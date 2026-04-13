Зошто Трамп воопшто го блокира целиот брег на Иран?

Американскиот претседател Доналд Трамп верува дека економскиот притисок ќе го направи она што не успеаја да го направат неделите воздушни напади – да го принудат Иран да направи отстапки.

Морската блокада стапи на сила денес во 16:00 часот по хрватско време, откако преговорите во текот на викендот во Пакистан не доведоа до договор. Со ова, САД отвораат нова фаза од војната и се обидуваат директно да ја погодат економијата на Иран, особено нејзиниот извоз на нафта и гас, пишува CNN.

Обид за раскинување на Иран со економијата

Идејата на Вашингтон е јасна: ако Иран ги изгуби своите приходи од енергија, ќе биде принуден да попушти. Но, некои аналитичари предупредуваат дека Трамп можеби погрешно проценува колку Иран може да издржи.

„Иран има неколку опции за ублажување на економските последици од блокадата, но нивното влијание е неизвесно“, изјави за CNN Хасан Алхасан од Меѓународниот институт за стратешки студии. Според него, Техеран би можел да се обиде да го зголеми извозот на нафта и гас преку алтернативни патишта, заобиколувајќи го Ормутскиот теснец.

Како може Иран да ја заобиколи блокадата?

Една од опциите е извоз на гас преку цевководи до Ирак, Турција и Ерменија, како и користење на нафтениот терминал Нек на Каспиското Море.

Иран би можел да го зголеми шверцот со гориво преку копнената граница со Пакистан или да се обиде да ги заобиколи санкциите со мешање на сопствената нафта со ирачката нафта, како што правеше во минатото.

Ризик од воена ескалација

Покрај економските потези, Иран има и воени опции. Тие вклучуваат напад врз американски воени бродови или охрабрување на јеменските Хути да се обидат да го блокираат теснецот Баб ел-Мандеб, уште еден клучен морски пат.

Во двата сценарија, блокадата на САД ги тестира границите на издржливоста на Иран – и отвора ново, потенцијално поопасно поглавје во конфликтот.