Зошто САД интервенираа по една деценија за да го поддржат јапонскиот јен?

Одлуката на Вашингтон да се придружи на Јапонија во поддршката на јенот покрена прашања за тоа што ја мотивираше ретката координирана интервенција, при што аналитичарите посочуваат на загриженост за пазарот на американското Министерство за финансии и финансискиот систем на Јапонија.

Токио е сè повеќе претпазлив поради падот на јенот, кој неодамна се намали на најниско ниво во однос на доларот за речиси четири децении. Јенот се движеше близу до повеќедецениските минимуми, паѓајќи на 163,73 за долар минатиот четврток пред да се опорави на 157,57 во петок.

Координираната интервенција беше првата заедничка операција за купување јени меѓу САД и Јапонија од 1998 година и првата координирана интервенција во која беа вклучени двете земји откако Г7 дејствуваше за слабеење на јенот по земјотресот во 2011 година.

Ветераните од индустријата изјавија за CNBC дека една од најголемите загрижености на Вашингтон е избегнување на сценарио во кое Јапонија ќе мора да продаде големи количини државни обврзници за да финансира еднострана интервенција, со оглед на тоа што северноазиската нација е најголемиот странски сопственик на американски државен долг.

Луиз Лу, раководител на одделот за азиска економија во „Оксфорд економикс“, рече дека ова е „можеби една од клучните причини“ за вмешаноста на САД.

„Тука постои елемент на самоодржување. Нестабилните пазари поттикнати од потенцијално фискално агресивните политики на Јапонија би можеле да се прелеат на пазарите на државни обврзници на САД, дестабилизирајќи го доларот.“

Акцентот на Токио и Вашингтон врз тековниот репо-помош на Федералните резерви FIMA – кој им овозможува на странските централни банки да добијат ликвидност во долари без директно да продаваат државни обврзници – „беше знак дека тие би сакале да избегнат принудни продажби колку што е можно повеќе“, рече таа.

Јапонското Министерство за финансии во понеделник соопшти дека планира да го користи репо-помошот FIMA за идни интервенции. Масахико Лу, виш макростратег во Стејт Стрит, рече дека сигналот „можеби е поголем од самата интервенција“.

Загриженоста на Вашингтон веројатно се протега надвор од јенот, додаде тој. Постојано слабиот јен би можел да поттикне понатамошна продажба на јапонски државни обврзници, со повисоки приноси што ќе се прелеат на глобалните пазари на обврзници во време кога и Јапонија и САД се борат со растечките трошоци за долгорочно задолжување.

„Нагласувањето на пристапот до репо-помошот FIMA на Федералните резерви им кажува на пазарите дека Јапонија може да ја зголеми ликвидноста во долари без да продава државни обврзници… решавајќи ги загриженостите дека интервенцијата на Министерството за финансии би можела да изврши притисок врз пазарите за финансирање во САД преку краткорочни продажби на УСТ“, рече тој. „Тоа е обид да се максимизира ефектот на сигнализација и да се извлече максимумот за вашите пари со алатките што се веќе достапни.“

Приносите на 10-годишните американски државни обврзници се зголемија за речиси 57 базични поени од почетокот на годината.

Претседателот Доналд Трамп изјави дека САД учествувале во координираната интервенција минатата недела за поддршка на јенот како гест на поддршка за Јапонија и во интерес на глобалната економска стабилност.

Покрај заштитата на американските пазари на обврзници, интервенцијата ги одразува и пошироките економски и геополитички приоритети на Вашингтон.

Лу истакна дека САД постојано тврдат дека јенот е „значително потценет“, давајќи им поттик да го корегираат она што го сметаат за нефер трговска предност со тоа што ќе го направат јапонскиот извоз поконкурентен.

Лу додаде дека ако Вашингтон верува дека фискалната политика на Јапонија придонесува за повисоки приноси од јапонските државни обврзници и послаба валута, координираната интервенција би можела да купи време за Банката на Јапонија додека не биде во позиција да продолжи да ги зголемува каматните стапки подоцна оваа година. Посилниот јен на крајот бара построга јапонска монетарна политика, а не повторени интервенции, рече таа.

Јеспер Кол, генерален директор во Monex, рече дека операцијата одразува поширока промена во односите меѓу САД и Јапонија под водство на американскиот претседател Доналд Трамп и јапонскиот премиер Санае Такаичи.

„Соработката и партнерството меѓу САД и Јапонија влегоа во нова фаза“, рече тој, додавајќи дека координираната интервенција покажува дека „кога Јапонија ќе побара помош, Америка ќе одговори на повикот на Јапонија“. Тој исто така тврдеше дека овој потег испраќа геополитичка порака до Пекинг затоа што „кинеското раководство се грижи за дејствија, а не за зборови“.

Вишну Варатан, раководител на макро истражувања за Азија, освен Јапонија, во Mizuho Securities, рече дека координираната интервенција е по својата природа помоќна поради учеството на САД.

„Непропорционално зголемената ефикасност на интервенцијата во девизниот курс“ доаѓа од вклучувањето на Министерството за финансии на САД и Федералните резерви, што им дава на пазарите повеќе причини да веруваат дека властите се подготвени повторно да дејствуваат доколку е потребно, рече тој. Заедно со предупредувањето од двете влади дека „нема да се двоумат“ повторно да интервенираат, ова „ги зголемува влоговите за одвраќање“ од шпекулативни облози што вршат притисок врз јенот.

Тој, исто така, тврдеше дека вклучувањето на САД ги ублажува загриженостите дека јапонската интервенција би можела да ги зголеми приносите на американските државни обврзници со принудување на продажба на американскиот државен долг, а истовремено да помогне во стабилизирањето на јапонските пазари на обврзници.

Сепак, аналитичарите предупредија дека координираната акција не би можела да биде потрајна од претходните интервенции, освен ако Јапонија не се справи со структурните сили што ја поттикнуваат слабоста на јенот.

Извештаите дека САД продавале евра наместо долари за да купат јени ги изненадија пазарите бидејќи координираната интервенција традиционално се финансирала со средства во долари.

Робин Брукс, виш соработник во Институтот Брукингс, ја доведе во прашање механизмот на американската операција, велејќи дека таа „ги збунува пазарите и ќе се покаже како контрапродуктивна“.

„На прв поглед, може да изгледа дека оваа интервенција ќе има поголемо влијание од претходните напори, но вклучувањето на САД покренува повеќе прашања отколку што одговара, особено многу необичната вест дека САД продале евра за да купат јени“.

„Според мене, овој пресврт ја поткопува ефикасноста на вклучувањето на САД, бидејќи пазарите неизбежно ќе прашаат зошто САД едноставно не ги финансирале купувањата во долари со јени“.

Брукс тврдеше дека интервенцијата на крајот не може да ја поништи депрецијацијата предизвикана од јапонскиот пазар на обврзници.

„Додека приносите од јапонските државни обврзници се вештачки ограничени“, рече тој, „јенот е преценет и мора да падне“. Банката на Јапонија (BOJ) ја прекина формалната контрола на кривата на принос во март 2024 година, но продолжи да купува големи количини јапонски државни обврзници. Брукс тврдеше дека овие купувања продолжуваат да ги одржуваат трошоците за позајмување под она што инаку би го достигнале на слободен пазар.

Лу од Стејт Стрит, исто така, истакна дека интервенцијата може да купи време, но не и да ја промени долгорочната траекторија. „Интервенцијата може да ги обликува следните неколку месеци. Нормализацијата и хеџирањето на тековите на Банката на Јапонија ќе ги обликуваат следните неколку години.“