Зошто Рокенрол куќата на славните не ја прима Мараја Кери?

Кога Мараја Кери ја доби својата втора номинација за Рокенрол куќата на славните претходно оваа година, претседателот на фондацијата на институцијата, Џон Сајкс, издаде соопштение во кое ја прославува најновата група номинирани. „Овие извонредни номинирани создадоа свој музички стил и став што влијаеше на генерации љубители на музиката“, напиша тој. Кери се појави на годинешното гласачко ливче заедно со Фиш, Ауткаст, Оејзис, Били Ајдол, Синди Лопер, Џој Дивижн/Њу Ордер, Саундгарден, Вајт Страјпс, Џо Кокер, Бед Компани, Блек Кроус, Чаби Чекер и Мана.

Кери беше на гласачкото ливче и во 2024 година. Тој пат, таа се појави заедно со Шер, Ози Озборн, Оејзис, Шинеад О’Конор, Мараја Кери, Мери Џ. Блајџ, Дејв Метјуз Бенд, Ерик Б. и Раким, Фориџер, Питер Фремптон, Џејнс Аддикс, Кул енд д Ганг, Лени Кравиц и „Племето Калед Квест“. Во тоа време, Сајкс сподели уште една верзија на својата славеничка изјава: „Овие уметници создадоа свои звуци кои влијаеја на генерации и влијаеја на безброј други кои ги следеа нивните стапки“, рече тој.

Критериумите изразени во овие изјави не беа помалку вистинити во 2024 или 2025 година отколку во 2016 година, кога Кери првпат стана подобна за престижната чест. Всушност, едвај беше потребна една деценија по објавувањето на нејзиниот деби албум, Мараја Кери, во 1990 година, за нејзиното влијание да почне да создава нова генерација поп диви кои ќе ја преземат одговорноста за аранжирање на сопствените вокали во студиото со истиот авторитет што би го имале на сцената. И сепак, втора година по ред, пејачката, текстописецот и продуцентката беа исклучени од приемот. Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, OutKast, Soundgarden и White Stripes ќе се приклучат на класата на 2025 година. Со секоја измината година, наследството што го создаде Кери станува само понеоспорно. Што друго сака Рокенрол куќата на славните од неа?

Минатата година, Кери призна дека била малку разочарана кога не била избрана да биде дел од класата на куќата за 2024 година. „Сите ми се јавуваа велејќи: „Мислам дека се пријавуваш!“ и затоа бев возбудена поради тоа“, изјави таа за Los Angeles Times. „Но, потоа тоа не се случи.“ Таа почувствува слично чувство на неизбежност кога нејзиното опус од 1995 година Daydream собра шест номинации на Греми наградите, вклучувајќи ја и наградата за албум на годината. „One Sweet Day“, „Always Be My Baby“ и „Fantasy“ – сите кои се најдоа на врвот на Billboard Hot 100 – беа номинирани за награди. „Сите тие песни по ред на крајот беа толку големи“, рече таа, сигурно барем една ќе победи, нели? „Потоа седев таму цело време и не добив ништо. Си мислев: „Ова не е забавно. Но, што можам да направам?““

Овие три песни сочинуваат само дел од 19-те синглови број еден што Кери ги заработи во изминатите 35 години, од кои 18 се коавторски дела. До 1998 година, таа имаше доволно хит синглови за да ја издаде својата прва компилација со најголеми хитови, Number 1’s, во која се наоѓаат 13-те што ги собрала за само осум години. Музичарката моментално е во средината на прославата на 20-годишнината од „The Emancipation of Mimi“, албум кој привлече сосема нова генерација поп слушатели на брзина со нејзината вештина како хитмејкер. Ни ги даде „We Belong Together“, „Shake It Off“, „Don’t Forget About Us“ и „It’s Like That“, мали делови од она што Кери го изјави за Ролингстоун во 2024 година станаа „мојот омилен опус што сум го направил“.

Во историјата на Холот, некои уметници, како Пати Смит и Соломон Бурк, беа номинирани помеѓу седум и девет пати пред да бидат примени. Чик беше номиниран 11 пати и сè уште не е примен (иако Најл Роџерс беше примен во Салата во 2017 година, добивајќи ја наградата за музичка извонредност). На Џенет Џексон и Џони Мичел им беа потребни три номинации за три години, долго откако почнаа нивните периоди на подобност да влезат. За Дона Самер, тоа беа пет номинации за пет години. Дури и Бренда Ли, чија „Rockin’ Around the Christmas Tree“ оди рамо до рамо на топ листите со „All I Want for Christmas Is You“ секоја година, не беше примена сè до 2002 година, по три номинации. Како и многу од овие уметници, на Кери никогаш не ѝ требаше повеќе од еден.

Во 2022 година, Кери беше примена во Холот на славните текстописци. Нејзиниот говор ги истакна драматичностите по кои е позната, но исто така ги нагласи и годините што ги помина „шетајќи сама, смислувајќи мелодии и пишувајќи зборови во книга“. Тоа признание особено значеше многу. Таа „постојано“ мора да ги потсетува луѓето дека е текстописец, рече таа. Но, тоа беше повеќе од тоа. Квестлав објасни зошто. „Тоа е моќта на успехот, особено на ниво на Мараја Кери“, рече тој, „затоа што може да бидете занемарени во одредени аспекти и луѓето ќе заборават дека сте уметник. Луѓето забораваат, и одеднаш вие едноставно станувате производ“.

Секогаш постоела истакната нишка на отпорност вткаена низ целата кариера на Кери. Таа никогаш не се задржува во темнина долго пред да се врати пред рефлекторот (или трепкачките светла секоја празнична сезона). Таа се соочила со вистински и измислени соперништва – што е вообичаено за повеќето поп-ѕвезди – но никогаш ништо доволно експлозивно за да ја наруши нејзината ненарушена аура на спокојство. Таа има издадено 15 студиски албуми и освои шест од нејзините 34 номинации за Греми награди во кариерата. Нејзиното наследство е изградено врз конкретна основа на лична сила и еден од најнеобичните гласови што музиката некогаш ги имала. Мараја е во иста насока како Џенет и Витни. Мараја е во коренот на Кристина и Аријана. Една од една.

„Навистина нема доволно зборови. Ви благодарам од дното на моето срце за остварувањето на овој сон и за посипувањето на вашата брилијантност и магија на мојата мала песна“, рече Гранде кога Кери, „единствената и единствена, кралица на моето срце и доживотна инспирација“, се појави на ремиксот на нејзиниот сингл „Yes, And?“ во 2024 година. Ова е она што Кери отсекогаш го сакаше. „Не сакам само да бидам категоризирана како „од оваа ера“. Мојата цел е да имам кариера што стои. Инаку, која е поентата?“, изјави таа за Vibe во 1998 година. За ова работеше. „[Сони] ќе издаеше само четири сингла од еден од моите албуми“, рече Кери. „Каде што, како Џенет, ќе издадеше, како седум, и ќе работеа на истиот албум, како две години. Но, со мене беше како: „Влези во студио! Повеќе плочи! Пеј! Пеј!““

Повеќе од 1.200 уметници, историчари и професионалци од индустријата – гласачите на Холот на славните – ја обликуваат музичката историја со штиклирани кутии на гласачкото ливче за номинирани. Критериумите за избор на Куќата на славните имаат за цел да го земат предвид влијанието на уметникот врз музичката култура, како што е пионерскиот успех на Кери како женски поп-продуцент и текстописец во услови на корпоративна мизогинија. Тоа е исто така и влијанието што еден уметник го имал врз други музичари, како што е Лато што ја пренамени „Fantasy“ во хит за 2020-тите со „Big Energy“, или Меган Ти Сталион која се фали: „Се чувствувам како Мараја Кери/Гот овие црнци толку опседнати“ во нејзиниот сингл број еден „Hiss“. Холот, исто така, го цени опсегот и долговечноста бидејќи тие се однесуваат и на кариерата на уметникот и на неговиот опус, што се рефлектира во позиционирањето на Кери на пресекот помеѓу поп, R&B и хип-хоп (таа дури има и таен албум алт-рок/гранџ кој се наоѓа некаде во трезор).

Што и да бараат, Кери го има. Тоа е во нејзиниот глас, тоа е во нејзините песни, тоа е во нејзиното наследство. Таа ги провери сите кутии. Сега, ред е на Холот. Можеби третиот пат ќе биде Charmbracelet, но веќе е задоцнет. (Ролингстоун)