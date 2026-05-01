Блант и Тучи од „Ѓаволот носи Прада“ со ѕвезди на Холивудската патека на славните

Честитки, Емили Блант и Стенли Тучи! Омилените колеги од „Ѓаволот носи Прада“ и роднините од реалниот живот беа почестени со ѕвезди на Холивудската патека на славните во четврток, станувајќи 2841-та и 2842-ра позната личност што добиле такво признание.

Блант и Тучи заедно се качија на подиумот и ја изразија својата благодарност за честа.

„Многу е тешко да се сумира колку е ова значајно за мене, а гигантите што се појавија да зборуваат за мене ми ја развеаја косата. Вие, и големите љубови на мојот живот кои сте сите тука, го направивте животот толку длабока привилегија“, рече Блант. „Многу ми е чест да го споделам тоа со [Тучи] и мојот прекрасен сопруг и мојата прекрасна сестра и нашите прекрасни деца. Тоа едноставно го направи животот рај. Овој момент не е исклучок.“

Тучи, исто така, им се заблагодари на своите пријатели, семејство и блиски соработници.

„Би сакал да им се заблагодарам на сестра ми, која е тука; на мојата неверојатна сопруга; на мојот зет, Џон; и како се вика таа, кого апсолутно го сакам и обожавам од моментот кога ја запознав кога имаше 22 години, кога првпат го снимавме „Ѓаволот носи Прада“, рече Тучи на шега, осврнувајќи се на Блант. „Беше чест и апсолутно исцрпувачки да се биде дел од Холивуд 45 години, но не би го менувал тоа за ништо на светот.“

Роберт Дауни Џуниор, Мет Дејмон, Двајн Џонсон и Мерил Стрип беа гости-говорници на церемонијата. Дејмон, кој глумеше со Блант во „Опенхајмер“ и „Бирото за прилагодување“, беше првиот што сподели неколку зборови.

„Едноставно не можам да се сетам на двајца луѓе кои заслужуваат повеќе да бидат додадени на ова културно обележје“, рече Дејмон. „Вие сте двајца од моите омилени луѓе што некогаш сум ги сретнал на оваа планета. Од вашите едноставно неверојатни и импозантни сопружници до вашите импозантни деца што сите ги одгледувате. За секој млад човек што доаѓа овде и сака да стане траен дел од оваа голема холивудска приказна, вие сте неодолив пример. … Успеавте да се снајдете и да напредувате во неверојатно тежок бизнис со таква грациозност. … Од целиот клан Дејмон, до двајцата, честитки. Ве сакаме.“

Следно беше Џонсон, кој особено глумеше со Блант во „Машината за кршење“ и „Крузање во џунгла“.

„Едниот збор што мислам дека ја одразува маната и духот на Емили е „присутна“ затоа што таа е толку длабоко присутна, како што научив низ годините“, рече Џонсон, сеќавајќи се на првиот пат кога ја сретнал Блант. „Кога ја запознав таа вечер и разговарав со неа, си помислив: „Човече, оваа жена е толку присутна во моментот и толку заклучена.“ … Кога имате некој како неа кој е толку присутен во секој момент, тоа води до благодарност. И секој ден, познавајќи ја Емили, како што многумина од нас ја познаваат, тоа е една благодарна жена.“

ДауниЏуниор, кој глумеше заедно со Блант во „Опенхајмер“, исто така се качи на подиумот за да ја пофали својата поранешна колешка, нарекувајќи ја „речиси совршен човек“.

„Емили е отворен човек. Таа е девојката што никогаш не сте ја имале во средно училиште, таа е партнерката на сцената што никогаш нема да ја заборавите и таа е сопругата за која не можете да се залажувате на [Џон] Красински затоа што е подеднакво динамичен“, рече Дауни Џуниор. „Таа е отворен инструмент на смиреност, професионална веселост. … Софистицирана, емпатија, длабоко разбирање. Во суштина, таа е отворена сила и со децении одржува репутација како предност за секој креативен потфат.“

Стрип го заокружи списокот на говорници на церемонијата исполнет со ѕвезди со говор во кој ги прослави и Блант и Тучи, нејзините сакани ко-ѕвезди од „Ѓаволот носи Прада 2“.

„Емили, навистина се чувствувам како да те родив. Многу сум горда на тебе“, рече Стрип. „Едвај чекам повторно да работам со тебе, а најдоброто нешто во врска со тоа што го добиваш ова на толку нежна возраст е што ќе те имаме да се шеташ наоколу најмалку 35 години, ако мојата кариера е доказ, и едноставно сум вљубена во тебе како и сите други.“

Потоа Стрип го насочи вниманието кон Тучи: „Веќе не можете ни да го наречете Стенли национално богатство затоа што штотуку бев низ целиот свет, и навистина, наклонетоста што му беше упатена глобално, тој едноставно се маринира во неа. … Невозможно е да не го сакаш Стенли Тучи. Урбан, лукав, забавен, кучкин и дарежлив и љубопитен, и толку елегантен.“

Стрип заклучи, обраќајќи му се директно на Тучи: „Те познавам подолго како пријател отколку како партнер на сцената, и поминавме низ неколку тешки времиња заедно и неколку одлични времиња. И те сакам длабоко.“

Блант уживаше во импресивна кариера. Своето деби во игран филм го имаше со „Моето лето на љубовта“ од 2004 година, но нејзината пробивна улога во голема мера се смета за Емили Чарлтон, снобовичката, енергична модна асистентка во „Ѓаволот носи Прада“ од 2006 година. Две децении подоцна, таа изгради кариера достојна за признание, добивајќи главни улоги во филмови, вклучувајќи ги „Бирото за прилагодување“, „Лупер“, „На работ на утрешнината“ и „Сикарио“. Таа зеде дома награда за актерка за најдобра споредна женска улога за нејзината изведба во „Тивко место“ од 2018 година, во кој глумеше заедно со својот сопруг, Красински.

Како и неговата снаа, Тучи – кој е во брак со сестрата на Емили, Фелисити – се етаблираше како столб во Холивуд.

Родениот во Њујорк го имаше своето деби во игран филм во 1985 година во „Честа на Прици“, пред да добие улоги во филмови како „Деконструирање на Хари“, „Пат до пропаст“ и „Терминал“. Со неговата ѕвезда што продолжуваше да расте, Тучи славно го играше Најџел Киплинг, десната рака на Миранда Пристли, која ја играше Мерил Стрип во „Ѓаволот носи Прада“, пред да го игра серискиот убиец Џорџ Харви во „Прекрасните коски“ од 2009 година, за кој доби номинација за Оскар за најдобар спореден глумец.

Дополнителните заслуги на Тучи вклучуваат „Џули и Џулија“, „Бурлеска“, „Лесно А“, „Капетан Америка: Првиот одмаздник“ и филмската серија „Игри на глад“. Тучи, кој е исто така номиниран за наградата Тони, освои две последователни награди „Прајмтајм Еми“ за најдобра водена документарна серија за „Стенли Тучи: Барајќи ја Италија“, неговата документарна серија за храна и патување на CNN.