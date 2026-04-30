Вилата на Клуни на езерото Комо се појавува во неколку сцени во „Ѓаволот носи Прада 2“

Нема да го најдете Џорџ Клуни во одјавната шпица за „Ѓаволот носи Прада 2“. Но, ако погледнете внимателно, можеби ќе можете да го видите како се сонча, далеку во далечината.

Вилата Олеандра, волшебниот имот на Клуни на езерото Комо, прави камео улога во претстојното продолжение на модната класика од 2006 година. Всушност, гледачите во Скопје, синоќа на македонската премиера цо Синеплекс ја здогледаа Вилата , а и се појавува во трејлерот за филмот во позадина кога Ен Хатавеј и Емили Блант возеа глисер преку славното италијанско езеро.

Сепак, тоа беше новост за Клуни , додека шеташе по црвениот тепих на 51-та годишна гала-доделување на наградите Чаплин во центарот Линколн во Њујорк. „Навистина ли е така? О, човече, успеав“, се пошегува тој за Access Hollywood.

„Куќата има посебно место во моето срце, бидејќи обожавам да одам таму“, објасни ѕвездата на Џеј Кели.

Тој, исто така, забележа дека неочекуваното камео појавување е уште послатко, бидејќи Блант „е само драг, драг, драг, драг пријател. Целата екипа! Дали излезе? Ќе биде голем хит“.

Клуни ја купи Вила Олеандра во 2002 година. Сега проценета на околу 100 милиони долари, имотот од 100.000 квадратни метри се наоѓа на западните брегови на езерото Комо во малото гратче Лаљо. Историјата на Вила Олеандра датира од 18 век и е дом на сопствено пристаниште, базен, тениско игралиште и друго.

Исто така, на бреговите на езерото Комо, Клуни ја запозна Амал Аламудин, адвокатка за човекови права која во 2014 година стана г-ѓа Амал Клуни.

Блант зборуваше за нејзината поврзаност со Клуни и нејзината посебна приврзаност кон неговото портфолио на имоти на езерото Комо, во шоуто на Хауард Стерн во 2023 година.

„Јадевме суши и [Клуни] рече: „Честитки, бла, бла, бла, дали ќе се венчате во мојата куќа?“ објасни Блант. Таа и идниот сопруг Џон Красински рекоа не („мислевме дека само тоа го кажува“), но Клуни „прашаше повторно… и потоа тој праша повторно“, сè додека конечно не рекоа да.

Блант и Красински конечно се венчаа на имотот на Клуни на езерото Комо во јули 2010 година, и тоа беше делумно повторно обединување на „Ѓаволот носи Прада“, со присуство на Мерил Стрип.