Поранешен пејач на „Шпандау бале“ осуден на 14 години затвор за повеќекратни силувања и сексуални напади

Музичарот Рос Дејвидсон, поранешен пејач на „Шпандау бале“, е осуден на 14 години затвор за повеќекратни силувања и сексуални напади.

38-годишниот Дејвидсон беше осуден во две судења за две точки за силување, обид за силување, три сексуални напади и две обвиненија за воајеризам, во кривични дела извршени против шест жени помеѓу август 2013 и декември 2019 година.

Пејачот, кој го користеше сценското име Рос Вилијам Вајлд, глумеше во мјузиклот од Вест Енд „We Will Rock You“. Тој, исто така, настапи во 2018 година како главен пејач на „Шпандау бале“.

За време на судењето, Дејвидсон тврдеше дека имал согласност од сите жени, но беше прогласен за виновен по сите обвиненија. На судењето во четвртокот, судијата Џон Дод изјави дека тој имал „авантуристички став кон сексуалните прашања“ и се однесувал кон жените, од кои некои се грижеле или го сакале, „без почит“.

Секоја од неговите шест жртви даде исказ за време на судењето „живописно и без претерување“ за да наведе како ја „злоупотребил“ нивната доверба, рече судијата.

На неговото прво судење во јули 2024 година, Дејвидсон беше осуден за силување, две точки за сексуален напад и воајеризам што вклучуваа прекршоци против четири жени.

На второто судење минатиот јануари, поротата го осуди за силување на жена во Лондон во март 2015 година и за обид за силување и сексуален напад на друга жена во Тајланд во декември 2019 година.

За време на судењето, обвинителството рече дека тој се снимал себеси како силува една жена и дека некои од обвиненијата за сексуален напад, кои се базирале на видеа пронајдени од неговиот телефон, покажале „впечатливо слични“ инциденти каде што тој допирал жени што спијат.

Пет од жените присуствуваа на неговото рочиште за изрекување на пресудата, вклучувајќи три кои тивко седеа во судот додека се изрекувала пресудата. Жените ги охрабрија другите кои доживеале сексуално насилство да проговорат и да пријават слични инциденти.