Мерил Стрип вели дека ако Миранда Пристли од „Ѓаволот носи Прада“ беше маж, „немаше да има филм“

Мерил Стрип смета дека Миранда Пристли е од суштинско значење за „Ѓаволот носи Прада“.

76-годишната Стрип отворено проговори во интервју за „Њујорк тајмс“, заедно со членовите на екипата на „Ѓаволот носи Прада“, Ен Хатавеј, Емили Блант, Стенли Тучи и режисерот Дејвид Франкел. Стрип глумеше во филмот од 2006 година како Миранда, моќната шефица на списанието „Ранвеј“. Хатавеј ја играше Енди, која е ангажирана како нејзин асистент. Блант ја играше првата асистентка на Пристли, Емили, додека Тучи е моден директор на списанието.

Новинарката Мелена Ризик праша какви лекции има „Ѓаволот носи Прада“ (и неговото продолжение, „Ѓаволот носи Прада 2“) за „амбицијата“. Стрип рече: „Знаете, ако Миранда Пристли беше Мајкл Пристли, немаше да има филм, првиот филм“.

Таа објасни: „Сè што прави е малку ужасно, но би било некако симпатично ако маж рече: „Секако, движете се со ледено темпо. Знаете колку ме возбудува тоа.“ И сите би рекле: „Одличен е, нели?“

„Но, има посебна нијанса на жива околу таквата забелешка од жена“, рече таа. Со лажен плач, додаде: „Едноставно боли повеќе.“

Но, Стрип исто така рече дека била инспирирана од некои од мажите во нејзиниот живот во начинот на кој ја играла улогата. „Повеќето шефови што ги имав во мојот живот беа мажи“, рече таа. „Па ги копирав, луѓето што беа добри во водење на силен начин без да вложуваат голем напор, навидум.“

Стрип, трикратна добитничка на Оскар, исто така рече дека кога се навраќа на првиот филм, се чувствува „чудно“. Таа истакна: „Знаете, направен е една година пред да излезе iPhone. Тоа е сосема друг свет.“

Но, Тучи, 65, додаде дека смета дека филмот добро остарел. „Многу филмови застаруваат доста брзо“, рече тој. „Тој филм функционира постојано. Има генерации луѓе што го гледаат.“

Екипата, исто така, навести како новиот филм е различен од првиот. „Првиот беше приказна за Пепелашка, а овој е повеќе како „Прогресот на аџијата“ со подобра облека“, рече Стрип, осврнувајќи се на христијанската алегорија од 1678 година. „Оваа млада жена [минува] низ Патиштата на крстот, секоја криза на совеста и предавство.“ Таа рече дека Енди, кој го игра Хатавеј, има „многу големи одлуки“ и дека работите се „покомплицирани“.

Порано овој месец, 43-годишната Хатавеј размислуваше за тоа како таа и Енди се промениле во 20-те години од првиот филм. „Мислам дека двете сме посигурни“, изјави таа за PEOPLE.

„Мислам дека пред 20 години Енди Сакс беше навистина загрижена дали ќе го направи тоа како што треба и навистина сакаше да му угоди на својот шеф“, рече Хатавеј, која е ѕвезда на насловната страница на списанието PEOPLE 2026 World’s Most Beautiful. „А сега мислам дека таа сака да биде себеси. И се поврзувам со тоа.“

Во оригиналниот „Ѓаволот носи Прада“ глумеа и Адриан Грение, Сајмон Бејкер, Жизел Бундхен и Трејси Томс. Заработи над 325 милиони долари на кино благајните, а Стрип беше номинирана за Оскар за нејзината изведба како Миранда.

„Ѓаволот носи Прада 2“ додава нови членови на екипата, вклучувајќи ги Џастин Теру, Кенет Брана, Луси Лиу, Симон Ешли и Кејлеб Хирон. И двата филма се режирани од Франкел, а напишани од Алин Брош Мекена.

„Ѓаволот носи Прада 2“ излегува во кината на 1 мај.