Зошто излегувањето на Емиратите од нафтениот картел е голема работа

Веста дека Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) објавија ненадејно повлекување од ОПЕК, Организацијата на земјите извознички на нафта, е многу значајна. Емиратите беа членови на таа организација дури и пред да станат независна земја во 1971 година, пишува Би-Би-Си.

ОПЕК е организација составена главно од извозници на нафта од Заливот, која со децении ја контролираше цената на суровата нафта со намалување или зголемување на производството и со доделување квоти на своите членови. Тој одигра клучна улога во нафтените кризи од 1970-тите, кои ја преобликуваа глобалната енергетска политика.

Додека производството на ОПЕК е доминирано од Саудиска Арабија, ОАЕ имаа втор најголем резервен производствен капацитет. Со други зборови, тоа беше втор најважен производител кој можеше да го прилагоди производството и да го зголеми за да го ублажи порастот на цените.

Причини за излегување

Токму оваа позиција доведе до долгорочна ревизија на членството на ОАЕ во организацијата. Едноставно кажано, Емиратите сакаа да го искористат значајниот производствен капацитет во кој инвестираа.

Квотите на ОПЕК го ограничија нивното производство на 3 до 3,5 милиони барели дневно. Товарот на членството во ОПЕК, во однос на изгубените приходи, падна непропорционално врз ОАЕ.

Последиците од војната и ударот врз ОПЕК

Сепак, времето на донесување на оваа одлука укажува на последиците од војната во Иран. Тензиите во Заливот влијаеја на односите на ОАЕ со Иран, а би можеле да влијаат и на нивните веќе затегнати односи со Саудиска Арабија.

Ова е голем удар за ОПЕК во време кога неговата долгорочна одржливост е доведена во прашање.

Не е само тоа што ОАЕ, откако целосно ќе ја вратат својата нафта на пазарот, веројатно ќе се стремат кон 5 милиони барели дневно. Саудиска Арабија би можела да одговори со војна на цените на нафтата што поразновидна економија на ОАЕ би можела да ја издржи, но посиромашните членови на ОПЕК веројатно нема да ја издржат, што би влијаело на цените на нафтата.

Одговорот на Саудиска Арабија и новите цевководи

Многу зависи од одговорот на Саудиска Арабија. Високи функционери на Емиратите зборуваа за нови цевководи од нафтените полиња во Абу Даби што би го заобиколувале Ормускиот теснец и би воделе до недоволно искористеното пристаниште Фуџаира.

Еден цевковод е веќе во целосна функција, но ќе биде потребен значително поголем капацитет за да се поддржи зголеменото производство и трајно да се промени протокот и трошоците за сообраќај на танкери во Заливот.

Секако, додека двојната блокада на превозот во Ормускиот теснец е во тек, овој потег не е главниот настан на пазарите на нафта што влијае на цените на нафтата, гасот, бензинот, пластиката и храната.

Сепак, иако светот е разбирливо фокусиран на цените на нафтата од 110 долари за барел, ова е причина да не се отфрли можноста цените да се приближат до 50 долари некаде следната година, ако, на пример, тензиите во теснецот се решат на време за среднорочните избори во САД подоцна оваа година.

Свет со намалена зависност од нафта

ОПЕК е помалку важен за светските пазари на нафта денес отколку што беше во 1970-тите. Тогаш контролираше 85% од меѓународно тргуваната нафта; денес, тој удел е поблиску до 50%. Нафтата е исто така помалку важна за светската економија. ОПЕК сега има влијание, но не и монопол. Не може да го држи светот како заложник.

Шефот на ОПЕК, поранешниот саудиски министер за нафта, Шеик Јамани, рече: „Каменото доба не заврши затоа што светот остана без камења. Ниту пак нафтената ера ќе заврши затоа што светот останува без нафта.“ Ова предвидува свет во кој јаглеводородите се заменуваат со други извори на енергија.

Еден начин да се протолкува потегот на ОАЕ е дека тој најавува таков свет на намалена зависност од нафта. Постојат и други индикатори во сегашните превирања: кинеските инвестиции во електрификација помогнаа да се ублажи економскиот удар од растечките цени на нафтата и гасот.

Според некои проценки, електрификацијата на кинеските автомобили, камиони и возови ја намали побарувачката за нафта во втората по големина економија во светот за милион барели дневно. Глобалната побарувачка за нафта би можела да стагнира како што овој тренд се забрзува низ целиот свет.

Трка со времето и притисок врз Саудијците

Од таа перспектива, има смисла да се заработат што е можно побрзо од своите резерви на нафта пред побарувачката нагло да падне. ОАЕ имаат финансиска моќ и делумно диверзифицирана економија базирана на финансиски услуги и туризам.

Многу ќе зависи од тоа каква ќе биде новата нормалност откако ќе престанат непријателствата во Заливот.

Излегувањето на ОАЕ од ОПЕК би можело да предизвика домино ефект, а притисокот врз Саудиска Арабија сега ќе биде значителен.

Кога танкерите повторно ќе можат да поминуваат низ Протокот, или ако ОАЕ успее во својот план за изградба на нови цевководи, емиратската нафта ќе тече како никогаш досега, неоптоварена од обврските на ОПЕК. Ова ќе има мало влијание врз сегашните блокади. Но, би можело да промени сè што доаѓа по нив.