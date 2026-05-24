Се затвораат 40 филијали на „Креди Јес“ одземена им е лиценцата поради прекршоци

Министерството за финансии ѝ ја одзеде лиценцата за работа на финансиската компанија „Креди Јес“, по утврдени неправилности и прекршоци во работењето, објави ТВ21. Со одлуката, ќе бидат затворени околу 40 филијали низ државата, а компанијата повеќе нема да може да врши финансиски услуги.

Од Министерството за финансии посочуваат дека одземањето на лиценцата следува по извршени контроли и констатирани прекршувања на законските обврски. Според информациите, надлежните институции веќе започнале постапки поврзани со понатамошното регулирање на обврските кон клиентите и затворањето на филијалите.

„Креди Јес“ беше една од компаниите што нудеше брзи кредити и финансиски услуги преку широка мрежа на експозитури низ Македонија. Одлуката отвора прашања за тоа како ќе се регулираат тековните договори, отплатата на кредитите и правата на корисниците кои имаат активни обврски кон компанијата.

Од институциите најавуваат дека клиентите дополнително ќе бидат информирани за начинот на кој ќе се одвива процесот и како ќе можат да ги остварат своите права. Случајот повторно ја отвори дебатата за контролата врз финансиските друштва и потребата од построг надзор врз компаниите што нудат брзи кредити, сектор кој изминатите години бележи голем раст во земјава.