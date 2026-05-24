Се затвораат 40 филијали на „Креди Јес“ одземена им е лиценцата поради прекршоци

24/05/2026 16:10

Министерството за финансии ѝ ја одзеде лиценцата за работа на финансиската компанија „Креди Јес“, по утврдени неправилности и прекршоци во работењето, објави ТВ21. Со одлуката, ќе бидат затворени околу 40 филијали низ државата, а компанијата повеќе нема да може да врши финансиски услуги.

Од Министерството за финансии посочуваат дека одземањето на лиценцата следува по извршени контроли и констатирани прекршувања на законските обврски. Според информациите, надлежните институции веќе започнале постапки поврзани со понатамошното регулирање на обврските кон клиентите и затворањето на филијалите.

„Креди Јес“ беше една од компаниите што нудеше брзи кредити и финансиски услуги преку широка мрежа на експозитури низ Македонија. Одлуката отвора прашања за тоа како ќе се регулираат тековните договори, отплатата на кредитите и правата на корисниците кои имаат активни обврски кон компанијата.

Од институциите најавуваат дека клиентите дополнително ќе бидат информирани за начинот на кој ќе се одвива процесот и како ќе можат да ги остварат своите права. Случајот повторно ја отвори дебатата за контролата врз финансиските друштва и потребата од построг надзор врз компаниите што нудат брзи кредити, сектор кој изминатите години бележи голем раст во земјава.

Поврзани содржини

Филипче за повикот на министерката за финансии: Доаѓаме, но да дојдат и медиумите
ММФ предупредува дека јавниот долг на ЕУ би можел да „експлодира“
За Димитриеска Кочоска прес-конференцијата на Филипче за задолжувањето била „хистерична“
Се прават законски измени за изградба на дата центри
Ќе платиме 20 милиони евра повеќе за камати: Филипче го критикува новото задолжување на Владата
Велика Британија предложи единствен пазар за стоки со ЕУ, Брисел ја одби идејата
Пет најчудни работи за иницијалната јавна понуда (ИПО) на „Спејс икс“
Едно од поголемите финансиски друштва остана без дозвола за работа, граѓани биле доведени во ризик

Најчитани