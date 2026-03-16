Зошто Емиратите се цел на иранските ракети?

Најмалку единаесет земји беа нападнати од Иран како одмазда за тековните напади на САД и Израел, но ниедна земја, освен Израел, не е посилно погодена од Емиратите.

ОАЕ тврдат дека пресретнале над 90% од дојдовните закани со ракети и беспилотни летала од Иран. Од 12 март, 13-тиот ден од војната, официјалните бројки од Министерството за одбрана на ОАЕ покажуваат дека воздушната одбрана пресретнала 268 балистички ракети, 15 крстосувачки ракети и 1.514 беспилотни летала, со шест смртни случаи и 131 повредени.

Количината на огнена моќ што се испраќа до Емиратите е значително поголема од онаа на нивните соседи од Заливот и речиси еднаква на онаа на Израел, кој се соочи со повеќе од 1.000 ракети и беспилотни летала од Иран во последните две недели. Нападите врз соседните Катар, Саудиска Арабија и Бахреин се бројат на стотици.

И покрај пресретнувањата, иранските напади значително влијаеја на животот низ Емиратите. Жителите на Дубаи и Абу Даби често слушаат гласни експлозии над глава поради дневните пресретнувања, а алармите за ракети ѕвонат на нивните телефони во секое време.

Аеродромите во Дубаи и Абу Даби, станбените згради, хотелите во двата емирати, Меѓународниот финансиски центар во Дубаи, пристаништето Џебел Али и американскиот конзулат во Дубаи се сите цели, и покрај тоа што иранската влада изјави за Си-Ен-Би-Си дека нејзините напади врз нејзините соседи од Заливот се ограничени на американските бази во регионот.

За Иран, ОАЕ се примарна локација каде нападите можат истовремено да извршат притисок врз Вашингтон, да ги нарушат глобалните енергетски текови, да ги нарушат меѓународните финансии и корпорации и да генерираат глобално внимание.

Иран би можел да нанесе максимална регионална и глобална болка, тестирајќи ја земјата која се позиционираше како најбезбеден мост помеѓу Истокот и Западот во Персискиот Залив и иднината на регионот за финансии, логистика, авијација и технологија.

Стратешки сојуз со Америка

ОАЕ беше едно од првите места што ги посети американскиот претседател Доналд Трамп во својот втор мандат минатиот мај за време на патувањето во земјите од Заливот.

САД веќе ја назначија земјата за главен партнер во одбраната до 2024 година, продлабочувајќи ја координацијата не само во одбраната, туку и во технологијата и инвестициите во вештачката интелигенција. Партнерството остава малку сомнеж за тоа каде се наоѓаат ОАЕ кога станува збор за регионалната безбедност.

На 7 март, воздухопловната база Ал Дафра беше цел на ирански напади со беспилотни летала и ракети.

Базата, која се наоѓа околу 32 км јужно од главниот град на ОАЕ, Абу Даби, е домаќин на 380-тото американско експедициско крило заедно со француските сили. Таа служи како клучен регионален центар за воздушни операции и собирање разузнавачки информации и е дом на околу 3.500 американски војници.

„Нема добар одговор зошто ОАЕ беа цел повеќе од која било друга земја во своето соседство“, изјави Абдулхалек Абдула, емиратски академик и политички научник, за Си-Ен-Би-Си во неделата.

Вистинската приказна, додаде тој, е „колку добро ОАЕ беа во можност да се одбранат од овие секојдневни ракети и беспилотни летала, влегувајќи во својата трета недела, се чини дека земјата цело време се подготвуваше за ваков вид напад“.

Иранскиот режим тврди дека целта им биле само американските бази во регионот, пред да продолжи со напад врз цивилната инфраструктура и американските финансиски институции во регионот.

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан повика на затворање на американските бази во Персискиот Залив. Новиот врховен лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, исто така рече дека базите мора да бидат затворени или ќе бидат нападнати.

„Нема почитување на напредокот“

ОАЕ долго време се гордеат со тоа што се нација на толеранција.

Иако многу локални жители се длабоко религиозни, тие ги пречекуваат странците со отворени раце. Околу 90% од речиси 11 милиони жители на земјата се доселеници.

Репутацијата на ОАЕ како отворена, богата и социјално флексибилна земја е попрогресивна според регионалните стандарди отколку многу од нејзините соседи, вклучувајќи ги Иран, Кувајт и Саудиска Арабија, каде што алкохолот е забранет, а женската облека останува голема загриженост.

„Ова е глобален бизнис центар, одраз на тоа каков треба да биде животот и каков треба да биде успехот, каков треба да биде просперитетот, каква треба да биде позитивноста, тоа е ова место“, изјави Мохамед Алабар, основач на „Емар Пропертис“, за Си-Ен-Би-Си, кога го прашаа зошто ОАЕ се толку цел на ирански напади.

И покрај напорите на владата да го одржи чувството на „бизнис како и обично“, неколку големи меѓународни банки ги повлекоа вработените од своите канцеларии во Дубаи оваа недела, бидејќи Иран соопшти дека ќе ги таргетира економските центри и финансиските институции поврзани со САД низ Блискиот Исток.

Два последователни напади од Иран минатата недела беа насочени кон Меѓународниот финансиски центар во Дубаи. Канцеларијата за медиуми во Дубаи ги потврди инцидентите, но рече дека нема повредени.

Банките и американските компании со седиште во финансискиот центар им дозволија на своите вработени да работат од дома на почетокот на војната, но многумина им наредија да го прават тоа по нападите од минатата недела. И Абу Даби и Дубаи се дом на регионални центри за технолошки гиганти, од кои многу беа посебно цел на Иранската исламска револуционерна гарда, вклучувајќи ги Гугл, Оракл и ИБМ.

Енергетска инфраструктура

ОАЕ, исто така, се надеваат дека ќе се позиционираат како главен центар за вештачка интелигенција, бидејќи регионот се стреми да ја диверзифицира својата економија подалеку од нафтата. Покренати се прашања за привлечноста на регионот како инвестициска локација за големите технолошки компании откако Иран го нападна центарот за податоци на Амазон во земјата, прекинувајќи ги услугите во облак.

Рафинеријата Руваис на Националната нафтена компанија Абу Даби, најголемата на Блискиот Исток, беше затворена како мерка на претпазливост откако напад со беспилотни летала предизвика пожар, додека операторите во Фуџаира привремено ги прекинаа некои терминални операции поради непријателствата.

Иран се надева дека ќе посее хаос во регионалните синџири на снабдување и, со ефикасно затворање на Ормутскиот теснец, ќе го наруши извозот на енергија од големите производители на Заливот.

Таргетирањето на енергетската инфраструктура не е ништо ново. Абу Даби беше цел на Хутите во 2019 година, но овој директен напад врз Руваис означува отстапување од фокусот на Исламската Република на цели поврзани исклучиво со Соединетите Американски Држави.