Зошто е важно да јадете протеини за појадок?

Дознајте зошто појадокот богат со протеини е најдобриот начин да се започне денот, како влијае на ситоста и метаболизмот и колку протеини се потребни за здраво и енергично утро.

Во последниве години, се забележува тренд кон појадок што содржи повеќе протеини наместо јаглехидрати. Јајцата, грчкиот јогурт, урдата и протеинските пијалоци го заменуваат лебот, крофните и житариците, а причината не е само модата.

Научните истражувања потврдуваат дека појадокот богат со протеини помага во одржувањето на здрава телесна тежина, дава долготрајно чувство на ситост и ја зголемува енергијата во текот на денот.

Протеините влијаат на хормоните што ја контролираат гладот ​​и ситоста. Утринскиот оброк богат со протеини го намалува хормонот на глад грелин и ги стимулира хормоните на ситост PYY и GLP-1.

Резултатот е чувство на ситост што трае со часови, што ја намалува потребата за грицки и прејадување подоцна во текот на денот.

Метаболизам и управување со телесната тежина

Протеините имаат највисок термички ефект од сите макронутриенти – телото користи повеќе енергија за да ги свари.

Појадок со висока содржина на протеини може да согори дополнителни 80-100 калории дневно, го забрзува метаболизмот и помага во зачувувањето на мускулната маса.

Студиите покажуваат дека зголемувањето на внесот на протеини може да го намали вкупниот дневен внес на калории и да доведе до губење на тежина без да се чувствувате гладни.

Колку протеини треба да изедете за појадок?

Експертите препорачуваат 20-30 грама протеини за вашиот прв оброк. Ова е лесно да се постигне со комбинации како чаша грчки јогурт, три јајца или протеинска лажица во овесна каша или смути.

Важно е рамномерно да го распоредите внесот на протеини во текот на денот, а појадокот е најдоброто место за почеток.

Добар пример е комбинацијата од две јајца (12 г протеини), парче леб од цело зрно со авокадо и три лажици семки од коноп (10 г протеини). Други опции вклучуваат свежо сирење со бобинки, овесна каша со јаткасти плодови или бурито за појадок со црн грав и тофу.