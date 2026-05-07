Зошто е важно да јадете протеини за појадок?

07/05/2026 09:00

Дознајте зошто појадокот богат со протеини е најдобриот начин да се започне денот, како влијае на ситоста и метаболизмот и колку протеини се потребни за здраво и енергично утро.

Во последниве години, се забележува тренд кон појадок што содржи повеќе протеини наместо јаглехидрати. Јајцата, грчкиот јогурт, урдата и протеинските пијалоци го заменуваат лебот, крофните и житариците, а причината не е само модата.

Научните истражувања потврдуваат дека појадокот богат со протеини помага во одржувањето на здрава телесна тежина, дава долготрајно чувство на ситост и ја зголемува енергијата во текот на денот.

Протеините влијаат на хормоните што ја контролираат гладот ​​и ситоста. Утринскиот оброк богат со протеини го намалува хормонот на глад грелин и ги стимулира хормоните на ситост PYY и GLP-1.

Резултатот е чувство на ситост што трае со часови, што ја намалува потребата за грицки и прејадување подоцна во текот на денот.

Метаболизам и управување со телесната тежина
Протеините имаат највисок термички ефект од сите макронутриенти – телото користи повеќе енергија за да ги свари.

Појадок со висока содржина на протеини може да согори дополнителни 80-100 калории дневно, го забрзува метаболизмот и помага во зачувувањето на мускулната маса.

Студиите покажуваат дека зголемувањето на внесот на протеини може да го намали вкупниот дневен внес на калории и да доведе до губење на тежина без да се чувствувате гладни.

Колку протеини треба да изедете за појадок?
Експертите препорачуваат 20-30 грама протеини за вашиот прв оброк. Ова е лесно да се постигне со комбинации како чаша грчки јогурт, три јајца или протеинска лажица во овесна каша или смути.

Важно е рамномерно да го распоредите внесот на протеини во текот на денот, а појадокот е најдоброто место за почеток.

Добар пример е комбинацијата од две јајца (12 г протеини), парче леб од цело зрно со авокадо и три лажици семки од коноп (10 г протеини). Други опции вклучуваат свежо сирење со бобинки, овесна каша со јаткасти плодови или бурито за појадок со црн грав и тофу.

Поврзани содржини

ЕУ ги забранува алатките за вештачка интелигенција за креирање сексуализирани „длабоки фејкови“
Шок во автомобилската индустрија: „Стелантис“ би можел да затвори фабрики, а Кинезите само тоа чекаат
Ретроградниот Плутон носи големи промени за четири хороскопски знаци
Џеф Безос ja продава мегајахтата од 500 милиони долари 
„Антропик“ потпиша договор од 200 милијарди долари со „Гугл“
Швеѓанец добил сообраќајна казна од 920 евра од Италија, а никогаш не бил таму
Го сметаат за „национално богатство“. Дејвид Атенборо навршува 100 години
5 мај во историјата – Лансиран е парфемот „Шанел Бр. 5“

Најчитани