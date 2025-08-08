Зошто Белата куќа ја брани Сидни Свини?

Белата куќа го нарече „бесот на Либералите“ поради рекламата за фармерките на „Американ Игл“ во која се појавува актерката Сидни Свини „идиотски“ и „причина зошто Американците гласаа за Трамп“.

Директорот за комуникации на Белата куќа, Стивен Чунг, ја критикуваше реакцијата на левицата на рекламата со Свини, која предизвика остри критики од некои либерални кругови, кои ја обвинија кампањата за величење на белата раса и кревката фигура на актерката.

Кампањата на American Eagle се врти околу игра на зборови со фразата „Сидни Свини има одлични гени“.

Во едно видео, зборот „гени“ е прецртан и заменет со „фармерки“. Во друго, русокосата актерка со сини очи провокативно гледа во камерата и дискутира за тоа како нејзиниот облик на телото е „определен од… гени“.

„Гените се пренесуваат од родители на потомци и често одредуваат карактеристики како што се бојата на косата, личноста, па дури и бојата на очите. Моите фармерки се сини“, продолжува Свини во рекламите, кои вклучуваат шега за тоа како снимателот е расеан од нејзините гради.

Уште една причина зошто Белата куќа ја брани ѕвездата од „Еуфорија“ и „Бел лотос“. Актерката се регистрирала да гласа како републиканец во Флорида неколку месеци пред Доналд Трамп да го освои вториот мандат како претседател на САД. Ова се случило околу две недели откако Трамп беше осуден во Њујорк за кривично дело фалсификување деловни документи и пред да обезбеди враќање во Белата куќа на претседателските избори во ноември.

Исто така, тоа се случило околу две години откако 27-годишната Свини била критикувана од некои американски медиуми откако била фотографирана на роденденската забава на нејзината мајка, каде што неколку гости носеле капи што потсетувале на логото на Трамп „Make America Great Again“ (Maga). Актерката родена во Спокејн, Вашингтон, потоа објавила соопштение на социјалните медиуми барајќи од јавноста да „престане да шпекулира“.

„Невина прослава се претвори во апсурдна политичка изјава, што не беше намерата“, додаде Свини во својата изјава во тоа време.

Ѕвездата не коментираше за нејзината регистрација како републикански гласач во Флорида, која стана вирална на социјалните медиуми на 2 август, а подоцна беше прифатена од мејнстрим медиумите.

Некои корисници на социјалните медиуми ја критикуваа кампањата како невкусна, тврдејќи дека таа одразува реторика поврзана со евгениката и белата супремација во време кога администрацијата на Трамп се стреми да ги елиминира иницијативите за разновидност, еднаквост и вклучување (DEI) и агресивно се залага за масовно притворање и депортација на имигранти.

Видео на TikTok кое доби стотици илјади лајкови ја обвини Свини дека ја игнорира моменталната политичка клима, велејќи дека „ова е буквално нацистичка пропаганда“.

Акциите на American Eagle наводно пораснаа како резултат на кампањата фокусирана на Свини. Компанијата ја бранеше кампањата, велејќи: „„Сидни Свини има одлични фармерки“ е и отсекогаш била за фармерки. Нејзините фармерки. Нејзината приказна“.