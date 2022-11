Украинските војски влегоа во Херсон, тежок удар за Русија (Видео)

Вооружените сили на Украина, наводно, стигнале до центарот на градот Херсон, откако повлекувањето на Русија од клучниот стратешки град се чини дека се претворило во хаотични сцени, пренесе „Гардијан“.

Во извештаите за напуштени или заробени ранети руски војници и украинско гранатирање на премини на војници преку реката Днепар, еден руски војник изјави дека на некои единици им било кажано да избегаат на кој било начин.

Член на регионалниот совет на Херсон изјави за Ројтерс дека речиси целиот град е под контрола на украинските вооружени сили.

На социјалните мрежи кружат сѐ повеќе фотографии од Херсон на кои се прикажува како граѓаните на тој до неодамна окупиран град поставија украински знамиња и ги пречекуваат припадниците на вооружените сили на Украина.

Жителите на Херсон се возат низ градот со автомобили на кои веат украински знамиња и свират откако беше потврдено дека украинската војска влегла во Херсон. На овој начин на сите им ставија до знаење дека Херсон е ослободен по окупацијата која траеше повеќе од осум месеци.

Член на украинскиот регионален совет на Херсон на Телеграм им порача на граѓаните да останат во своите домови додека војската го пребарува градот по руски војници кои останале таму.

Тој исто така тврди дека голем број руски војници се удавиле обидувајќи се да побегнат од Херсон препливајќи ја реката Днепар. Тој додаде дека „речиси целиот град“ е под контрола на вооружените сили на Украина.

The Ukrainian flag was hung over the building of the National Police of the #Kherson region. pic.twitter.com/C1B1TBTsvF — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

Два дена откако рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу, пред камера, му нареди на генералот Сергеј Суровикин да ги повлече сите сили од Херсон, извештаите од теренот сè повеќе сугерираат дека повлекувањето може да се претвори во катастрофа за Русите.

„Ќе ги спасиме животите на нашите војници и борбената способност на нашите единици. Да ги чуваме на десниот (западен) брег е залудно. Некои од нив може да се користат на други фронтови“, рече генералот Суровикин, главен командант на руската „специјална воена операција“ во Украина.

Но, два дена подоцна, тоа ветување звучи сѐ повеќе сомнително бидејќи украинските сили ги ослободуваа населбите во регионот Херсон и брзо се приближуваа до самиот град.

Soldiers of the Armed Forces of #Ukraine are getting welcomed in #Kherson region. pic.twitter.com/0iu5HNS9JG — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

Руското Министерство за одбрана претходно објави дека во 5 часот утринава е завршена операцијата за повлекување на руските сили од западниот брег на реката Днепар и додаде дека ниту еден дел од руската воена опрема, како ниеден војник, не останал на западната страна на реката, која го вклучува Херсон.

Но, тие тврдења звучат прилично неубедливо со оглед на другите извештаи и снимки од теренот.

Рускиот воен блогер Игор Димитриев синоќа на социјалната мрежа Телеграм напиша дека во руските редови избувнала паника, пренесува Твитер профилот War Translated кој се занимава со преведување руски извори на тема украинската војна.

Британскиот „Дејли телеграф“ утринава објави дека руските војници ги оставаат ранетите соборци зад себе додека бегаат од Херсон.

„Го гледаме повлекувањето на Русите на позиции кои се подобро утврдени. Но во некои населени места тие сè уште се борат. Тие се повлекуваат затоа што трпат загуби, и тоа многу тешки. Тие не ги оставаат зад себе само мртвите тела на нивните војници, туку и ранетите соборци“, изјави за британскиот весник Николај, украински војник кој учествува во борбите во тој регион.

Мостот Антоновски на реката Днепар утринава е уништен, а некои руски и украински извори тврдат дека е кренат во воздух од руските сили при нивното повлекување, но тоа сѐ уште не е потврдено.

Александар Котс, руски известувач за прорежимскиот таблоид „Комсомолска правда“, кој е со руските сили во Херсон, објави видео на Телеграм за кое тврди дека е снимено на остатоците од мостот Антоновски.

„Зад мене има два големи делови од мостот кои се урнати“, вели тој на видеото, додавајќи дека големи делови од мостот „веројатно биле кренати во воздух при повлекувањето на група руски сили од десната на левата страна на реката“.

Руските војници се снимени како бегаат пеш преку понтонскиот мост, кој беше поставен под мостот Антоновски.

Асошиетед прес јавува дека руското Министерство за одбрана во петокот соопшти дека завршило со повлекувањето на своите војници од западниот брег на реката што го дели јужниот украински регион Херсон, вклучувајќи го и единствениот главен град на провинцијата што Москва го зазеде откако ја нападна соседната земја.

Во соопштението што го пренесоа руските државни новински агенции, Министерството вели дека повлекувањето било завршено во петокот во 5 часот наутро, а не останала ниту една единица воена опрема. Сепак, повлекувањето означува уште еден огромен неуспех за Русија во нејзината осум и пол месечна војна во Украина.

Кремљ остана пркосен во петокот, инсистирајќи дека развојот на никаков начин не претставува срам за рускиот претседател Владимир Путин. Москва продолжува да го гледа целиот регион Херсон како дел од Русија, изјави за новинарите портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

Тој додаде дека Кремљ не жали што одржа свечености пред нешто повеќе од еден месец за да ја прослави нелегалната анексија на Херсон и три други окупирани или делумно окупирани региони на Украина.

Непосредно пред руското соопштение, кабинетот на украинскиот претседател Володимир Зеленски ја опиша ситуацијата во регионот Херсон како „тешка“. Тој објави дека руското гранатирање на некои од селата и градовите што украинските сили ги вратија во последните недели за време на нивната контраофанзива во регионот Херсон.

Russian reporter at the ruins of the Antonovsky bridge. Encounters locals civilians who want to get to the other side. pic.twitter.com/Gpn0YVkwBl — Dmitri (@wartranslated) November 11, 2022

Украинските власти беа претпазливи од руското повлекување објавено оваа недела, плашејќи се дека нивните војници би можеле да бидат вовлечени во заседа во градот Херсон, кој имаше предвоено население од 280.000. Воените аналитичари, исто така, предвидоа дека на руската војска ќе ѝи треба најмалку една недела за да го заврши повлекувањето на војниците.

Советникот на украинскиот претседател Михаило Подољак во четвртокот изјави дека руските трупи кои се повлекувале поставиле мини низ Херсон за да го претворат во „град на смртта“. Тој, исто така, предвиде дека ќе го гранатираат градот откако ќе се преселат преку реката Днепар.

Откако претходно предупреди дека руското повлекување би можело да биде стапица, некои делови од украинската влада едвај ја прикриваа својата радост со темпото на повлекување.

„Руската армија ги напушта боиштата во режим на триатлон“, напиша на Твитер Андриј Јермак, висок претседателски советник. Видеата на социјалните мрежи, кои очигледно ги снимиле војници на маршрутите кон Херсон, прикажуваат селани како се гушкаат со украинските војници.

Повторното заземање на градот може да ѝ обезбеди на Украина силна позиција од која ќе ја прошири својата јужна контраофанзива во други области окупирани од Русија, потенцијално вклучувајќи го и Крим, кој Москва го зазеде во 2014 година.

Меѓутоа, од своите сили нови позиции на источниот брег, Кремљ би можел да се обиде да ја ескалира војната, за која проценките на САД покажаа дека можеби веќе се убиени или ранети десетици илјади цивили и стотици илјади војници.

Во рускиот ракетен напад со ракетите „С-300“ во текот на ноќта загинаа шест лица во Миколаев, град на околу 68 километри од Керсон, соопшти канцеларијата на Зеленски во петокот наутро. Спасувачките екипи прпребаруваа низ урнатините на петкатната станбена зграда во потрага по преживеани.

Зеленски го нарече ракетниот напад „циничен одговор на терористичката држава на нашите успеси на фронтот“.

„Русија не се откажува од својата одвратна тактика. И ние нема да се откажеме од нашата борба. Окупаторите ќе одговараат за секое злосторство против Украина и Украинците“, рече Зеленски.

Кабинетот на претседателот соопшти дека руските беспилотни летала, ракетите и тешките артилериски напади во осум региони убиле најмалку 14 цивили од четврток наутро до петок наутро. (Според агенциите)