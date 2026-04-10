Жртвите на Епштајн ја нападнаа Меланија Трамп, обвинувајќи ја дека го префрла товарот врз нив: „Преживеаните го направија својот дел“

Повеќе од десетина жртви на злоупотребата на Џефри Епштајн ја обвинија Меланија Трамп дека го префрла товарот врз нив откако таа го повика Конгресот да одржи јавни сослушувања со жртвите на злоупотребата на Епштајн.

„Жртвите на Џефри Епштајн веќе покажаа извонредна храброст со тоа што се јавија, поднесоа извештаи и сведочеа. Барањето од нив да сторат повеќе сега е одвлекување на вниманието, а не правда“, рекоа групата од 13 лица и братот и сестрата на починатата Вирџинија Џуфра.

Нивната реакција дојде откако сопругата на американскиот претседател Доналд Трамп даде изненадувачка изјава во која негираше дека некогаш имала врска со Епштајн и неговата соработничка Гислен Максвел. Таа исто така рече дека не е жртва на Епштајн, дека не знаела за неговите злосторства и дека починатиот осуден сексуален престапник не ја запознал со нејзиниот сопруг, Доналд Трамп.

Во соопштението, групата рече дека Трамп сега го префрла товарот врз преживеаните во политизирана средина која ги штити оние на власт: Министерството за правда на САД, органите за спроведување на законот, обвинителите и администрацијата на Трамп, која сè уште не се придржувала целосно до Законот за транспарентност на досиејата на Епштајн.

„Исто така, го привлекува вниманието кон Пам Бонди, која мора да биде одговорна за задржување документи и откривање на идентитетот на преживеаните. Овие пропусти продолжуваат да ги загрозуваат животите, а во исто време ги штитат оние кои биле соучесници. Преживеаните го направија својот дел, сега е време оние на власт да го направат својот“, рекоа тие.

Во посебна изјава, Марија и Ани Фармер, две жртви на злоупотребата на Епштајн, рекоа дека не можат да зборуваат во име на други жртви, но она што го сакаат е одговорност, транспарентност и правда.