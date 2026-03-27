Жичницата на Водно нема да работи поради неповолни временски услови

Жичницата на Водно нема да продолжи со работа поради неповолни временски услови.

Јавното сообраќајно претпријатие – ЈСП Скопје ги известува своите корисници дека поради дожд и засилен ветер, кој ги надминува дозволените безбедносни граници, жичницата е ставена вон функција.

Надлежните служби ја следат состојбата на терен и штом се создадат услови за безбедно функционирање, жичницата ќе продолжи со редовен превоз на патници.