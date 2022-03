Женското Ел класико пред 90.000 гледачи, со седум погодоци и гол од 40 метри (видео)

Фудбалерките на Барселона и Реал Мадрид го одиграа еден од најголемите натпревари во историјата на женскиот фудбал. Реванш натпреварот од четвртфиналето на Лигата на шампионите на Камп Ноу го следеа над 90.000 луѓе. Барселона славеше со 5:2 и со вкупни 8:3 се пласираше во полуфиналето.

Тоа беше натпревар во кој беа постигнати неколку убави голови, но најубав дефинитивно беше во 49. минута, кога Клаудија Зорноза го донесе Реал во водство од 2:1. Таа ја прими топката речиси на центарот, со неколку допири намести удар, а потоа од 40 метри го лобуваше голманот на домашната екипа.

Натпреварот ќе влезе во историјата како најгледан натпревар во историјата на женскиот фудбал. Досега најпосетена игра на женски фудбал беше онаа во финалето на Светското првенство во 1999 година, кога 90.195 навивачи ја следеа победата на Американците против Кинезите на Роуз Боул во САД.

Девојките од Барселона на тој начин ќе го соборат рекордот на Камп Ноу оваа сезона. Де Јонга, Педрија и другите ѕвезди на Барса досега ги гледале 86.422 гледачи на Ел Класико, што беше најпосетуваниот натпревар на Барса оваа сезона.

Барселона има неверојатна сезона. На 36 натпревари во сите натпреварувања оваа сезона има нереален сооднос 36-0-0, а најдобар играч е добитничката на Златната топка Алексија Путелас која постигна 24 гола. Во Лигата на шампионите примија само еден гол на шест натпревари во групата, а во Мадрид дури губеше со 1-0 на полувремето пред да се сврти против Реал.

Погледнете го неверојатниот гол од 40 метри:

Еве и дел од атмосферата кај навивачите:

It’s now thousands of fans gathered outside Camp Nou to welcome #FCBarcelona in style.

There are drums, flares and a lot of noise.

I’m not sure how the team bus will get here, fans have blocked the road, but it’s a genuinely incredible atmosphere. pic.twitter.com/Nzn1qQg97Q

— Anton Toloui (@SkyAnton) March 30, 2022