Жена и дете (14) повредени во ударот на дрон во Романија, се огласи НАТО

Жена(51) и 14-годишно дете се повредени во експлозија утрово откако руски дрон се урна во станбена зграда во романскиот град Галаци. Каталин Сион, портпарол на локалната противпожарна служба, потврди дека повредените биле во стан кој бил оштетен во експлозијата, објави Либертате.

„Дронот го удрил покривот на зградата, а ударот предизвикал експлозија што го зафатила станот подолу. Не го погодил директно станот, туку покривот. Во станот погоден од експлозијата имало две лица кои биле полесно повредени: 51-годишна жена и 14-годишно дете“, рече Сион.

Според него, жената и детето се евакуирале сами, а подоцна биле однесени во болница со полесни повреди и изгореници. Сион рече дека дронот експлодирал по ударот.

„Дронот се урна во станбена зграда, а по ударот следеше експлозија и пожар во стан на десеттиот кат. Специјализирани тимови на ISU Галаци и Романската разузнавачка служба (SRI) спроведуваат истрага. 70 лица беа евакуирани, а нивното враќање во своите домови ќе биде одлучено по стручен преглед. Луѓето отидоа кај роднини и пријатели, тие не бараа сместување што го нуди градот“, додаде портпаролот на противпожарната служба.

Градската администрација на Галаци соопшти дека, доколку е потребно, е можно да се стави на располагање зграда со социјални станови за станарите на погодената зграда.

Властите објавија дека дронот се урна на покривот на зграда на улицата Браилеј во Галаци, во близина на брегот на Дунав. По ударот, околу 70 лица беа евакуирани или самоевакуирани, а двајца добија медицинска помош поради гребнатини. Поради инцидентот, итно беа подигнати два авиона Ф-16 и еден воен хеликоптер IAR 330 SOCAT.

„Пилотите на авионот добија овластување да работат на цели во текот на целото времетраење на тревогата“, соопшти романското Министерство за одбрана (MApN). Властите, исто така, издадоа предупредувања за населението во окрузите Галаци, Браила и Тулча.

Министерството за одбрана во петокот објави, по падот на беспилотно летало во Галаци, дека од почетокот на војната во Украина, фрагменти од беспилотни летала се пронајдени во 47 ситуации на романска територија, од кои 12 само оваа година. Според министерството, од почетокот на војната се регистрирани повеќе од 90 напади на украинска територија во близина на границата со Романија. Во 28 случаи е регистрирано навлегување на руски беспилотни летала во националниот воздушен простор.

Само оваа година се регистрирани 32 ситуации на напади во близина на границата, а во 23 случаи се подигнати авиони на воздушната полиција. „Во 15 ситуации, вклучувајќи ја и денешната, регистрирани се неовластени упади на беспилотни летала во националниот воздушен простор. Во 12 ситуации, фрагменти од беспилотни летала се пронајдени на територијата на Романија“, наведува Министерството за одбрана.

НАТО се огласи за нападот на руски дрон врз зграда во Романија

Откако руски дрон удри во станбена зграда во центарот на романскиот град Галаци, се огласи и НАТО. Портпаролката на Алијансата, Алисон Харт, изјави дека генералниот секретар Марк Руте е во контакт со романските власти и дека НАТО ја осудува „руската неодговорност“.

Во порака објавена на социјалната мрежа X, портпаролката подетално го објасни ставот на Алијансата.

„Утрово, дрон удри во станбена зграда во Романија, во контекст на руските напади врз украинската инфраструктура во близина на границата. Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, е во контакт со романските власти. Ја осудуваме руската неодговорност. НАТО ќе продолжи да ја зајакнува својата одбрана од сите закани, вклучително и оние од беспилотни летала“, се вели во соопштението.