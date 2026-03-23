Железничката станица во Брисел евакуирана откако се пронајдени сомнителни пакети

Железничката станица и метро станицата Брисел-Миди беа евакуирани вечерва откако беа пронајдени два сомнителни пакети на два одделни перони. Федералната полиција соопшти дека еден пакет е пронајден на перон 20, а другиот на перон 18 околу 17:20 часот, што доведе до евакуација на железничкиот и метро дел од станицата како мерка на претпазливост.

Целиот железнички сообраќај до и од станицата беше прекинат, предизвикувајќи големи прекини во шпицот.

Службата за деактивирање експлозивни направи на војската, позната како DOVO, беше повикана на местото на настанот за да ги испита двата пакети за да утврди дали претставуваат закана.

Инцидент еден ден по годишнината од нападите

Инцидентот се случи само еден ден откако Брисел ја одбележа десетгодишнината од терористичките напади во 2016 година. Нападите, чија цел беа метро станицата Маелбек и аеродромот Завентем, убија 32 лица, а повредија повеќе од 300, што го прави најлошиот масакр во мирно време во Белгија.

Властите велат дека траумата го заострила фокусот на разузнавањето и борбата против тероризмот. Нивото на закана во Белгија останува на „сериозно“, трето од четири нивоа, од нападите во Брисел во октомври 2023 година, кога вооружен човек застрела двајца шведски фудбалски навивачи пред да биде застрелан од полицијата.