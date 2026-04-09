Зголемен интензитет на сообраќајот викендов – РСБСП со апел!

По повод Велигденските празници и продолжениот викенд се очекува зголемен интензитет на сообраќајот особено кон туристичките места, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата упатува апел до сите учесници во сообраќајот да покажат зголемено внимание и одговорност на патиштата.

Со пораката „Секој живот е важен“, РСБСП потсетува дека почитувањето на сообраќајните правила и прописи се најдобриот пријател на безбедноста во сообраќајот.

Безбедноста не е индивидуална, туку заедничка одговорност – секоја правилна одлука значи спасен човечки живот.

Апелот до учесниците во сообраќајот е јасен:

-Почитувајте ги прописите и правилата, ограничувањата на брзината и сообраќајната сигнализација.

-Не управувајте возило под дејство на алкохол – алкохолот и воланот никогаш не одат заедно.

-Бидете трпеливи покажете култура и етика во сообраќајот.

-Сите патници во возилото задолжително да користат сигурносен појас.

-Не користете мобилен телефон додека учествувате во сообраќајот.

Секој учесник во сообраќајот има право на безбедно движење, но и обврска да придонесе кон истото.

Да ги поминеме празниците безбедно, со внимание и почит кон сите во сообраќајот со една заедничка мисла – „Секој живот е важен“.