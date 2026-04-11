Земјотрес во Пехчево и Берово

11/04/2026 09:13

Земјотрес чиј епицентар потекнува од епицентралното подрачје Делчево – Берово, 120 километри југоисточно од Скопје, со Рихтерова локална магнитуда ML3.1, е регистриран ноќеска во 00:22 минути од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. 

– Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван од жителите на градовите Пехчево, Берово и околината, со интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала, соопшти Сеизмолошката опсерваторија.

Поврзани содржини

Посебен режим на сообраќај во Скопје поради празникот Велигден
Сообраќајот по влажни коловози, нема подолги задржувања за влез и излез од државата
Облачно и ветровито
Астрономски календар
Над 16.000 македонски државјани заминале преку „Богородица“ и „Табановце“ за едно деноноќие
Во Нов Дојран пронајдена неексплодирана граната од Првата светска војна
Првите автобуси за градскиот превоз Николоски ги очекува во септември
Со струја од пловечки фотоволтаици ќе се управува со акумулацијата Паљурци и хидросистемот „Ѓавато“ на Дојранско Езеро

Најчитани