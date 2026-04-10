Зеленски: Се откажавме од нуклеарното оружје. И што добивме? Ништо

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека Украина требало да добие безбедносни гаранции во замена за откажување од нуклеарното оружје. Тој го кажа ова за време на гостувањето во подкастот „Остатокот е политика“, објави Укринформ.

„Кога Украина се согласи да се откаже од нуклеарното оружје, цената што другата страна мораше да ја плати мораше да биде фер. Мислам дека членството во НАТО беше најмалку што украинските лидери требаше да ја добијат во замена за нуклеарно оружје. Што добивме? Ништо. Тоа не беше фер игра и беше голема грешка“, рече Зеленски.

„На крајот, сè беше измама“

Тој нагласи дека ова не е само грешка на Украина, туку и на другите потписници на Меморандумот од Будимпешта.

„Станува збор за нуклеарни држави. Ако ве замолеа да се откажете од вашето нуклеарно оружје, требаше да ви обезбедат безбедносен чадор, можеби нуклеарен. На крајот, сè беше измама. Нашето нуклеарно оружје беше префрлено во најголем дел во Русија“, тврдеше тој.

Меморандумот за безбедносни гаранции во врска со пристапувањето на Украина кон Договорот за неширење на нуклеарно оружје беше потпишан на 5 декември 1994 година во Будимпешта од страна на Украина, Руската Федерација, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави.