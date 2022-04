Зеленски на двајцата генерали им ги одзеде чиновите нарекувајќи ги антихерои

Зеленски рече дека тоа се Андриј Олекович, кој ја предводеше внатрешната безбедност во главната разузнавачка агенција на СБУ и Серхи Олександрович Криворучка, шеф на СБУ во Херсон, првиот голем град во кој Русите ја презедоа контролата.

Украинскиот претседател ги нарече антихерои.

– Одлуката е донесена за антихерои. Сега немам време да се занимавам со предавници. Но, со текот на времето, сите ќе бидат казнети. Случајните генерали не припаѓаат овде – рече Зеленски.

Zelensky: Two Ukrainian generals dismissed for being "traitors" https://t.co/C7XavaIapi pic.twitter.com/CtaI8ClPD3

— The Hill (@thehill) April 1, 2022