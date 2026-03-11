Зеленски ја обвини Унгарија за „бандитизам“ околу запленето злато од 82 милиони долари

Унгарскиот премиер, Виктор Орбан, нареди пратка со украински готовина и злато, запленета минатата недела од унгарските власти, да се задржи до 60 дена додека даночните власти на неговата земја го истражуваат случајот.

Златото и парите се транспортирале низ Унгарија по пат кога Унгарија ги заплени минатиот четврток. Властите изјавија дека се сомневаат во перење пари. Пратката вклучувала 40 милиони долари и 35 милиони евра во готово, како и 9 кг (19,8 фунти) злато во вредност од околу 82 милиони долари, врз основа на тековните стапки. Запленувањето уследи по спорот околу снабдувањето со гас, во кој Унгарија и Словачка го обвинија Киев за намерно одложување на поправките на нафтоводот откако беше погоден во очигледен руски напад со беспилотни летала.

Запленувањето ги разбесни украинските власти кои ја обвинија унгарската влада, пријателски настроена кон Русија, дека дејствува нелегално. Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, ја обвини Будимпешта за „бандитизам“ поради запленувањето на банкарскиот транспорт и привременото задржување на нејзиниот украински персонал.Зеленски ги повика европските лидери да не молчат за постапките на Будимпешта.

Во меѓувреме руските и украинските претставници изнесоа спротивставени тврдења за успех на бојното поле, при што Украина рече дека ги потиснала силите на Москва назад низ места на фронтовската линија, а Кремљ инсистира дека инвазијата на Русија напредува. Украинските сили неодамна ја вратија речиси целата територија на југоисточниот индустриски регион Дњепропетровск за време на контраофанзива, протерувајќи ги руските трупи од повеќе од 400 квадратни километри, тврди генерал-мајор Олександр Комаренко за медиумот РБЦ-Украина. Претседателот на Русија, Владимир Путин, во вторникот тврдеше дека руските сили ги прошириле своите успеси во источниот украински регион Донбас, чие заземање Москва го направи една од целите на својата инвазија. Украина контролираше околу 25% од Донбас пред шест месеци, но сега држи само 15% до 17%, тврди Путин.

САД предложија уште една рунда разговори меѓу Русија и Украина, со посредство на Вашингтон.Разговорите би можеле да се одржат во Швајцарија или Турција, откако првичните планови за состанок во Обединетите Арапски Емирати беа нарушени од војната меѓу САД и Израел против Иран. Зеленски рече дека размената на заробеници меѓу Украина и Русија би можела да биде на дневен ред. Турскиот претседател, Реџеп Таип Ердоган, во вторникот изјави: „Конфликтот во Иран не смее да ги попречува мировните напори за Украина“.

Украинските сили во вторник нападнаа клучен погон за производство на компоненти за ракети во рускиот пограничен регион Брјанск, рече Зеленски. Украинската војска соопшти дека британските ракети „Сторм Шедоу“ биле распоредени против фабриката „Кремниј Ел“. Се вели дека објектот произведувал критични компоненти за ракети. Гувернерот на регионот Брјанск, Александар Богомаз, изјави на Телеграм дека шест цивили се убиени, а 37 се повредени.

Во руски напад врз градот Славјанск на источната украински линија загинаа четири лица, а 16 други беа повредени, изјави во вторник локалниот гувернер Вадим Филашкин. Филашкин рече дека Русија фрлила три наведувани бомби врз градот и дека меѓу ранетите е и едно 14-годишно девојче.