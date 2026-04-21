Зеленски ги обвини американските претставници за непочитување на Украина

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги обвини американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер за недостиг на почит кон Украина.

– Непочитување е да се патува во Москва, а да не се дојде во Киев – рече Зеленски вчера во интервју за државна информативна програма.

Тој рече дека ги разбира тешкотиите поврзани со патувањето во земјата разурната од војна, но истакна дека и други го посетиле Киев.

Зборувајќи за можната посета на Киев, Зеленски рече: „Нам не ни треба ова, ним им треба“. Тој исто така нагласи дека резултатот од разговорите, а не локацијата, е она што му е важно.

Зеленски повторно го одби руското барање Украина да се повлече од источните региони Луганск и Доњецк.

– Тоа несомнено би бил стратешки пораз за нас – рече тој.

Без своите утврдувања и развиената одбранбена линија, Украина би била послаба, рече тој, додавајќи дека наредбата за повлекување исто така би го ослабнала моралот на украинската војска, пренесе ДПА.

Зеленски рече дека најбрзиот начин да се заврши војната би бил преку прекин на огнот долж моменталната линија на фронтот.

Украина со западна помош се брани од руска инвазија повеќе од четири години.

Вашингтон со месеци ги притиска завојуваните страни да постигнат мировен договор. Сепак, преговорите се во застој од февруари поради војната во Иран.

Пред тоа, Виткоф и Кушнер неколку пати патуваа во Москва на разговори со лидерот на Кремљ, Владимир Путин.

Посетата на Киев, која се очекуваше по православниот Велигден на 12 април, требаше да биде нивна прва во украинскиот главен град, но досега не се реализираше.