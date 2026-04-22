Зеленски: Американските пратеници доаѓаат во Москва, но не и во Киев, тоа е непочитување

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, изјави дека ги смета посетите на американските пратеници Стив Виткоф и Џаред Кушнер на Москва, без да дојдат во Киев, за „непочитување“.

Виткоф и Кушнер ја посетија руската престолнина кон крајот на минатата година, кога преговорите за прекин на огнот со цел завршување на војната во Украина добиваа на интензитет, и повторно во јануари. Виткоф, кој осум пати бил во Москва, се сретна со рускиот претседател Владимир Путин. Сепак, ниту тој ниту Кушнер никогаш официјално не го посетиле Киев.

„Непочитување е да се доаѓа во Москва, а не во Киев, едноставно непочитување е. Разбирам дека имаме сложена логистика. Ако не сакаат да дојдат, можеме да се сретнеме во други земји“, рече Зеленски во интервју за украински медиум, според BBC.

Виткоф, поранешен магнат за недвижности, е специјален претставник на американскиот претседател Доналд Трамп, додека Кушнер е негов зет. Зеленски на почетокот на април изјави дека двајцата планирале да ја посетат Украина, но дека тоа не се случило поради војната на САД и Израел против Иран.

Последната трилатерална средба меѓу Русија, САД и Украина се одржа кон средината на февруари. Помалку од две недели подоцна, САД и Израел започнаа напади врз Иран, па фокусот на меѓународната заедница се префрли од завршувањето на војната во Украина, која трае повеќе од четири години.

Виткоф и Кушнер се дел од американскиот преговарачки тим кој патува во Пакистан на разговори за примирје со Иран, а Зеленски призна дека вниманието на САД во моментов е насочено кон Блискиот Исток. „Но, во секој случај, важно е да продолжиме со соработката со Американците“, потврди Зеленски.

Преговорите за прекин на огнот се забрзаа есента 2025 година, кога се дозна дека руските и американските претставници работат на план за прекин на војната во Украина, кој вклучуваше голем број одредби неповолни за Киев. Украина инсистираше да се приклучи на преговорите, по што следеа низа состаноци и самити.

До февруари, и Москва и Киев тврдеа дека постигнале договор за некои „воени прашања“, вклучувајќи ја позицијата на фронтот и следењето на прекинот на огнот. Други клучни прашања остануваат нерешени, вклучувајќи го барањето на Украина Русија да ги врати украинските деца депортирани од почетокот на војната, како и инсистирањето на Москва за „промена на режимот“ во Киев.

Клучното прашање останува статусот на источниот регион Донбас. Барањето на Русија за суверена украинска територија во замена за крај на војната е неприфатливо за Киев, а ниту една страна не попушта, што ги држи разговорите во ќорсокак.

„Бараме компромис помеѓу две сосема спротивставени позиции. Сè уште не сме го нашле“, изјави Кирил Буданов, началник на кабинетот на претседателот, во февруари.

Големи делови од Источна Украина се под руска контрола, а силите од Киев и Москва продолжуваат да се вклучуваат во директни борби по долгата фронтова линија што се протега од Луганската Област на североисток до Херсон на југ. Градовите низ Украина редовно се цел на воздушни напади, при што Русија користи стотици беспилотни летала и ракети за уништување на инфраструктурата.

Во една ноќ минатата недела, Русија лансираше повеќе од 700 беспилотни летала и ракети во повеќе бранови, при што загинаа најмалку 18 лица. Во исто време, Украина ги засили нападите врз руската енергетска инфраструктура со дронови со долг дострел, таргетирајќи пристаништа, фабрики, магацини и нафтени терминали длабоко на руска територија.

Според проценките на Reuters, на почетокот на април, најмалку 20% од вкупниот руски извозен капацитет бил надвор од функција поради овие напади. Но, енергетската криза предизвикана од војната со Иран досега ѝ донесе на Русија финансиски придобивки преку растот на приходите од нафта.