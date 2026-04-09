Запали огромен магацин со тоалетна хартија: „Сѐ што требаше е да ни платите доволно за да живееме“

Незадоволен вработен запали огромен магацин полн со тоалетна хартија и други хартиени производи во Онтарио, Канада.

Откриено каде избегал Ведран Павлек! Тој повеќе не е во Турција

Тој се разоткри со објавување видео на социјалните мрежи во кое може да се види како пали тоалетна хартија со запалка, а во тој процес се жали на ниските плати.

Пожарникарите добија повик за пожар во објектот на Кимберли-Кларк, кој се протега на површина од 1,2 милиони квадратни метри, рано наутро во вторник. Сепак, тие мораа брзо да ја евакуираат областа поради екстремно брзото ширење на пожарот, што предизвика и уривање на покривот на зградата. Околу 175 пожарникари реагираа на пожарот, а 20 вработени кои беа во објектот беа евакуирани, објави Лос Анџелес Тајмс.

Чамел Абдулкарим, 29, од Хајленд, беше уапсен под сомнение дека го предизвикал пожарот, соопшти полицијата. Абдулкарим бил вработен во NFI Industries, дистрибутер на производите на Kimberly-Clark, соопштија официјални лица.

На својата Фејсбук страница, Абдулкарим сподели неколку видеа на кои се гледа како маж, за кој се верува дека е Абдулкарим, предизвикува пожар во магацинот. Алекс Монтеро, кој рече дека го сретнал Абдулкарим во магацинот таа вечер, ги добил видеата од заеднички пријател на Фејсбук.

„Знаете, ако нема да ни платите доволно за да си дозволиме нормален живот, барем платете ни доволно за да не го правиме ова“, рече човекот додека запалуваше ролна тоалетна хартија.

Во следното видео, лицето што снимаше продолжи да го пали огнот, додека радиостаниците во позадина емитуваа извештаи за пожар и упатства за евакуација до вработените.

„Сè што требаше да направите беше да ни платите доволно за да преживееме“, вели човекот додека камерата се насочува кон неколку купови хартиени производи што почнале да горат.

„Еве ги вашите залихи“, вели тој во последното видео, додека пламенот се ширеше надвор од контрола.

Како што објави Блумберг, пожарот би можел да го наруши пазарот кој опслужува околу 50 милиони потрошувачи со тоалетна хартија.