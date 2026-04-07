Законот за правична и соодветна застапеност доби зелено светло од Владата
Владата на Република Северна Македонија направи клучен чекор кон воспоставување системски ред во јавната администрација. Со усвојувањето на Законот за правична и соодветна застапеност, уставниот принцип за застапеност на заедниците за првпат добива конкретна законска рамка и станува задолжителен за сите државни институции.
Ова законско решение доаѓа како одговор на укинувањето на „Балансерот“ од страна на Уставниот суд, ставајќи крај на привремените механизми и импровизациите.
Клучни новини во законот
Новиот систем е изграден врз препораките на Венецијанската комисија, што му дава силен меѓународен легитимитет и правна сигурност. Главните столбови на законот се:
Координативно тело: Владата ќе формира посебно тело кое директно ќе го следи и гарантира спроведувањето на законот во пракса.
Меритократија пред сè: Квалификациите, стручноста и компетенциите остануваат примарен критериум за вработување. Етничката припадност се зема предвид само како секундарен фактор при еднакви резултати на кандидатите.
Системско усогласување: Во рок од 6 месеци ќе се донесат сите потребни подзаконски акти за целосна имплементација низ сите институции.
