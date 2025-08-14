Загубите се мерат во милијарди: Авиокомпаниите ги повлекуваат своите авиони и ги преместуваат во други европски земји

Нискобуџетните превозници како што се „Рајанер“ и „Изиџет“ преместија речиси еден од три авиони претходно стационирани во Германија во странство од 2019 година.

Германскиот комерцијален воздухопловен сектор останува во проблеми и покрај зголемувањето на патничкиот сообраќај во првата половина од годината, при што вкупниот број на патници сè уште заостанува зад нивоата пред пандемијата во 2019 година, соопшти Германското здружение за воздухопловство (BDL).

Вкупниот број од 99,4 милиони патници е сè уште речиси 16 проценти под нивото пред пандемијата во 2019 година, според податоците на BDL. За споредба, тој бил за 10 проценти поголем во истиот период минатата година.

Јенс Бишоф, претседател на здружението и извршен директор на нискобуџетната авиокомпанија „Еуровингс“, рече дека Германија заостанува зад другите европски земји.

Тој ги обвини високите даноци и такси за слабите бројки.

„Последиците се видливи на речиси секој аеродром во Германија. Авиокомпаниите ги повлекуваат своите авиони и ги прераспределуваат во други европски земји со поконкурентни цени“, рече тој.

BDL: Секој трет авион се преселил во странство

Според пресметките на здружението, нискобуџетните авиокомпании како што се „Рајанер“ и „Изиџет“ преместиле речиси еден од три авиони претходно стационирани во Германија во странство од 2019 година. Од 190 авиони, остануваат само 130.

BDL тврди дека ова не само што ја намалува меѓународната поврзаност на Германија, туку предизвикува и загуби за економијата што се мерат во милијарди. Секој авион со среден дострел поддржува околу 170 работни места и придонесува околу 70 милиони евра во бруто-домашниот производ на Германија.

За типична европска рута, според Бишоф, државните даноци од околу 35 евра по патник треба да се преполоват.

Не се очекува закрепнување оваа зима

Според BDL, германскиот воздухопловен сектор веројатно нема да ги надомести загубите во наредните месеци. Домашните летови беа особено силно погодени, достигнувајќи само 49 проценти од капацитетот пред кризата во првата половина од годината.

Зимскиот распоред, кој започнува на крајот на октомври, ќе го зголеми вкупниот капацитет на германските аеродроми за осум процентни поени, на околу 90 проценти од нивоата пред пандемијата. Во другите европски земји, капацитетот ќе се зголеми за седум процентни поени, на 116 проценти.