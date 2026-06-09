Американците се загрижени за економската состојба. „Работите изгледаат многу лошо“

Американците се попесимистички настроени во врска со своите лични финансии отколку во кое било време од почетокот на 2023 година и очекуваат ситуацијата да се влоши. Ова го покажува ново истражување кое сигнализира растечка загриженост за инфлацијата и безбедноста на работното место, пишува CNN.

Уделот на Американците кои ја оцениле својата финансиска состојба во мај како „нешто полоша“ или „многу полоша“ од пред една година достигна највисоко ниво од јануари 2023 година, според најновото месечно истражување на Федералните резерви на Њујорк (ФЕД), што се смета за важен индикатор за економските перцепции.

Анкетата во мај, исто така, покажа дека уделот на оние кои очекуваат нивните финансии да се подобрат во наредната година паднал по петти месец по ред, на ниво кое не е видено од октомври 2022 година.

Растат трошоците за живот

Додека месечниот извештај на Федералните резерви на Њујорк не понуди објаснување за податоците, песимистичката слика се совпаѓа со период во кој војната меѓу САД и Израел со Иран ги зголемува трошоците за живот, особено цените на горивото и некои цени на храната. Ова ги зголемува загриженостите за прифатливоста на цените и го доведува општото расположение до рекордно ниски нивоа.

Анкетата покажа дека очекувањата за инфлација на Американците за следната година останаа високи на 3,5%, иако беа малку пониски од едногодишниот максимум од 3,6% забележан во април.

Наглиот пораст на цените на горивата значително придонесе за инфлацијата во последните месеци. Индексот на потрошувачки цени, клучна мерка за инфлацијата, ја започна годината на 2,4%, но се искачи на 3,8% до април, бришејќи ги неодамнешните зголемувања на платите. Се очекува податоците од мај, кои треба да бидат објавени во среда, да покажат годишни зголемувања на цените од повеќе од 4% за прв пат по три години, дополнително намалувајќи ја куповната моќ на Американците.

Федералните резерви внимателно ги следат очекувањата за инфлација бидејќи тие можат да станат самоостварувачко пророштво: Ако луѓето веруваат дека цените ќе продолжат да растат, тие може да почнат да трошат повеќе или да бараат повисоки плати, што пак може да ги зголеми цените.

Неизвесност на пазарот на трудот

Иако пазарот на трудот се чини дека се стабилизира по период на слаб раст на вработеноста – мајскиот извештај покажа нето добивка од 172.000 работни места – Американците остануваат песимистички расположени. Анкета на ФЕД во Њујорк покажа дека просечната перцепирана веројатност за губење на работа во следната година се зголемила на 15,1%, највисоко ниво за шест месеци.

Во исто време, просечната перцепирана веројатност за наоѓање нова работа во рок од три месеци по отпуштањето паднала на 43,7%, најниско ниво за пет месеци и далеку под нивоата пред пандемијата од околу 60%.

„Проценката на веројатноста за наоѓање нова работа во рок од три месеци по губењето на тековната работа е добар показател за општата перцепција на пазарот на трудот, а на Американците не им се допаѓа како стојат работите“, напиша во понеделник Елизабет Рентер, виш економист во NerdWallet.

Пазарот на трудот е заглавен во средина со малку нови вработувања и малку отпуштања. Со помалку можности, работниците се држат до своите тековни работни места, додека барателите на работа се борат да најдат нова улога. Сепак, анкетата покажа дека некои Американци можеби се повеќе спремни да ризикуваат, бидејќи просечната веројатност за доброволно напуштање на работните места се искачи на највисоко ниво за повеќе од три години.

„Кога работодавците не вработуваат многу и не пристигнуваат понуди за работа, може да се чувствувате заробени, а вообичаениот пат кон напредување може да се забави. Кога ќе видиме зголемување на вкупната вработеност, веројатно ќе видиме подобрување на расположението на потрошувачите на пазарот на трудот, бидејќи работниците повторно ќе имаат можност да напредуваат“, заклучи Рентер.