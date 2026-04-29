Забавено губењето на дождовните шуми

Иако тропските дождовни шуми продолжуваат да се губат, намалувањето се забавува по рекордното ниво во 2024 година, соопшти Светскиот институт за ресурси (WRI). Во 2025 година, се изгубени 4,3 милиони хектари тропска примарна дождовна шума, површина приближно со големина на Данска, според податоците од лабораторијата GLAD на Универзитетот во Мериленд. Сепак, тоа е 36 проценти помалку од количината на дождовна шума изгубена во 2024 година, според WRI.

Ко-директорката на WRI за Глобално набљудување на шумите, Елизабет Голдман, рече дека податоците се охрабрувачки. „Пад од ваков обем за една година е охрабрувачки, покажува што може да се постигне со решителна владина акција“, рече таа. „Но, дел од намалувањето одразува затишје по година со екстремни пожари.

Пожарите и климатските промени се надополнуваат, а со Ел Нињо на хоризонтот за 2026 година, инвестициите во превенција и одговор ќе бидат критични бидејќи екстремните услови на пожари стануваат норма“, додаде таа. И покрај падот, загубата остана за 46 проценти повисока отколку пред една деценија, соопшти WRI.

Глобалната загуба е сè уште превисока

Предупредуваат дека и покрај напредокот, глобалната загуба на шуми останува над нивото потребно за да се исполни целта за запирање и враќање на загубата на шуми до 2030 година, обврска преземена од повеќе од 140 земји. Сегашните нивоа се околу 70 проценти превисоки, соопшти WRI.

Голем дел од глобалниот пад е во Бразил, дом на најголемата дождовна шума во светот, Амазон. Бразил ја намали загубата на примарни шуми што не се предизвикани од пожари за 41 процент во споредба со 2024 година, достигнувајќи го најниското ниво досега, соопшти WRI. Експанзијата на земјоделството остана водечки двигател на уништувањето на шумите во светот, иако пожарите беа главната причина, соопшти WRI.

Потребна е итна акција

Директорот на лабораторијата GLAD, Метју Хансен, рече дека климатските промени и расчистувањето на земјиштето „го скратиле фитилот“ на глобалните шумски пожари. „Без итна акција за запирање на горењето и поефикасно управување со пожарите, го ризикуваме опстанокот на најважните шуми во светот“, предупреди тој.

Губењето на шумите останува високо во голем број земји, вклучувајќи ги Боливија, Демократска Република Конго, Перу, Лаос и Мадагаскар, соопшти WRI. Како фактори што придонесуваат за тоа се наведуваат проширувањето на земјоделството, рударството, пожарите и локалната зависност од шумите за храна и гориво.