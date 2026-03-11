За 11 дена војна со Иран САД и сојузниците истрелаа 1.000 ракети „Патриот“. Украина за четири години 600

Киев не е без причина загрижен дека војната на Блискиот Исток би можела да ги остави САД и нивните сојузници без доволно снабдување со вредни пресретнувачки ракети. Неподготвени за можноста иранските власти да ја повторат тактиката на нивниот сојузник Владимир Путин и да започнат масовно гранатирање на градови во соседните земји доведе до потреба од соборување на илјадници ракети и евтини дронови – вклучувајќи муниција вредна милиони долари.

Како резултат на тоа, САД и арапските земји кои купуваат американско оружје потрошија повеќе од еден и пол пати повеќе ракети PAC-3 за 11 дена борби отколку што Украина доби од своите сојузници за четири години целосна војна. Откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран, Техеран лансираше повеќе од 2.100 дронови и 688 балистички ракети, проценува Блумберг.

Повеќе од 1.000 ракети PAC-3, лансирани од противвоздушните ракетни системи „Патриот“, беа искористени за нивно пресретнување. Според украинскиот претседател Володимир Зеленски, по руската инвазија, Украина доби вкупно 600 ракети PAC-3 од своите сојузници.

Неколку земји од ЕУ предупредија на состанок зад затворени врати во Брисел минатата недела за потенцијален глобален недостиг на пресретнувачки ракети, изјавија за Блумберг луѓе запознаени со состанокот. Според неколку официјални лица, европските земји веќе префрлаат ракети од сопствените залихи во Украина, и ако војната на Блискиот Исток продолжи, може да има сериозен недостиг на ракети за системите „Патриот“.

„Локид Мартин“, американската компанија што ги произведува ракетите PAC-3, произведе 620 од нив во 2025 година. Во наредните години, компанијата планира да го зголеми производството на 2.000 ракети.

Украина обично го користи системот „Патриот“ за борба против понапредните руски балистички и крстосувачки ракети, како што се „Кинжал“ и „Циркон“. Во Киев беа изненадени што земјите од Заливот користат ракети PAC-3 против евтини дронови.

„’Патриотите’ се наш приоритет“, изјави Зеленски пред новинарите во вторникот. Тој рече дека „дури и не сонува“ да набави нови лансери „Патриот“ и ја нагласи потребата од надополнување на залихите на ракети за нив.

Германија неодамна постигна договор со неколку европски земји за снабдување на Украина со 35 ракети PAC-3.

Украина претходно ги предупреди САД и другите западни земји дека тие не се подготвени да одбијат евентуални масовни напади со дронови. Според Зеленски, тој им го рекол тоа на сојузниците уште во октомври:

„Не дај боже некој да употреби нешто вакво против вас, но треба да знаете дека ќе ви требаат десетици илјади дронови. Бидејќи комбинираните напади даваат најголем ефект“.

Уште во август минатата година, Зеленски и украинска делегација му предложија на Доналд Трамп за време на состанокот во Белата куќа да им продадат на САД или да организираат производство во САД системи за борба против иранските дронови, но нивната идеја беше игнорирана.

Во последните месеци, американските претставници им покажаа на своите украински колеги мапи од места каде што може да се користи искуството на Киев во борбата против беспилотни летала – вклучително и во базите на Блискиот Исток, Европа, Јапонија и Јужна Кореја. Сепак, овие дискусии не доведоа до соработка од голем обем, изјави извор за Блумберг.

Ситуацијата драматично се промени од почетокот на војната на Блискиот Исток. Киев, рече Зеленски во понеделник, добил 11 барања од земјите соседи на Иран, од европските земји и од Соединетите Американски Држави.

„Постои јасен интерес за искуството на Украина во заштитата на човечкиот живот, употребата на пресретнувачи, системи за електронско војување и обуката на специјалисти“, рече тој.

Еден од најголемите производители на беспилотни летала во Украина, Skyfall, во вторникот изјави дека добил неколку барања од земјите од Блискиот Исток за купување на неговите производи. Компанијата е подготвена веднаш да испорача помеѓу 5.000 и 10.000 дронови, а останатите да ги произведе во рок од три месеци, доколку добие дозвола од владата.

Кели Грико, виш соработник во Центарот Стимсон, проценува дека за секој долар што Иран го потрошил на дронови, ОАЕ потрошиле најмалку 10 пати повеќе за да ги соборат со разни системи за воздушна одбрана со среден дострел, како што е американскиот НАСАМС.

„Големото потпирање на борбени авиони и ракети земја-воздух дефинитивно не е најевтиниот начин за пресретнување на ирански дронови“, изјави тој за „Фајненшел тајмс“.