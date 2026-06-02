„You’re fucking crazy!“ Трамп гневен на Нетанјаху во разговорот за Либан

Претседателот на САД, Доналд Трамп, остро го критикуваше израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за време на телефонскиот разговор поради ескалацијата на конфликтот во Либан, што се заканува да ги попречи разговорите со Иран, објавува „Аксиос“, повикувајќи се на информирани извори.

Според еден од нив, Трамп му рекол на Нетанјаху: „Ти си ебано луд! (You’re fucking crazy) Да не бев јас, ќе беше во затвор. Ти го спасувам задникот. Сега сите те мразат. Сите го мразат Израел поради тоа“.

Друг извор за медиумот тврди дека американскиот претседател бил „надвор од себе од бес“ и во еден момент му извикал на Нетанјаху: „Што правиш, по ѓаволите?“ (What the fuck are you doing?)

Претходно, Трамп и израелскиот премиер веќе имале напнати телефонски разговори, но ова било едно од најтешките откако Трамп се вратил во Белата куќа, забележува изворот на „Аксиос“.

Според него, Трамп разбира дека групата Хезболах го гранатира Израел и дека израелската армија мора да одговори на нападите, но верува дека во последните денови Нетанјаху непропорционално ги зголемил нападите врз Либан.

Покрај тоа, Трамп не го одобрил фактот дека Израел предизвикува многу цивилни жртви во Либан и урива цели згради за да елиминира командант на Хезболах, додава друг извор за публикацијата.

Извор на „Аксиос“ меѓу израелските претставници изјавил дека по разговорот меѓу Трамп и Нетанјаху, Тел Авив не планира повеќе напади врз цели на Хезболах во Бејрут.

Самиот Трамп напиша на мрежата Truth Social по разговорот дека го замолил Нетанјаху да не спроведува голема операција во Бејрут и дека израелскиот премиер „ги повлекол своите трупи“.

Американскиот претседател, исто така, рече дека разговарал со претставници на раководството на Хезболах и дека тие „се согласиле да престанат да го гранатираат Израел и неговата војска“.

Во исто време, официјалното соопштение од канцеларијата на Нетанјаху за разговорот со Трамп нагласи дека ако Хезболах не ги запре нападите врз израелските градови, Израел ќе започне нови напади.

Примирјето во Либан е еден од условите што ги постави Иран за примирје со САД. Во текот на викендот, на 30 и 31 мај, израелската армија ја освои стратешки важната средновековна тврдина Бофорт во јужен Либан, за која ИДФ рече дека се користи како упориште на Хезболах.

На 1 јуни, иранската новинска агенција Тасним објави дека Иран ги прекинува разговорите со САД во врска со нападите на Израел врз Либан. Трамп подоцна рече дека разговорите „продолжуваат со брзо темпо“.