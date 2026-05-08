Вулкан еруптира во Индонезија, загинаа тројца алпинисти – во тек е потрагата по другите 

Тројца алпинисти кои се искачуваа на планината Дуконо во Индонезија загинаа откако утровоеруптираше вулканот. Снимките и фотографиите од ерупцијата на островот Северни Молучки покажуваат дека вулканот исфрла столб пепел во воздух, висок и до 10 километри.

Трите жртви беа дел од група од 20 Сингапурци и Индонезијци кои планинареа и покрај ограничувањата. Остатокот од групата на крајот беше пронајден и евакуиран од планината од страна на спасувачите.

Вулканот еруптираше повеќе од 200 пати од март минатата година. Властите претходно издадоа предупредувања против искачување на планината од безбедносни причини. Последната ерупција се случи во 07:41 часот по локално време, токму кога многу луѓе беа на планината за искачувања рано наутро.

Игнорирањето на предупредувањата доведе до трагедија

Индонезиските власти потврдија дека двајца Сингапурци и еден локален жител од блискиот град Тернате загинале. Спасувачите на крајот ги пронајдоа останатите од својата група, а повеќето беа безбедно спуштени од планината и однесени во болница за лекување на повредите.

Двајца членови на групата, кои работеа како носачи, останаа на планината за да им помогнат на спасувачките екипи да ги лоцираат телата на загинатите. Еден од локалните жители што им помагаше на спасувачите рече дека планината Дуконо сè уште исфрлала вулкански материјал од својот кратер во петокот попладне.

Алди Салабија за BBC Индонезија изјави дека тие биле во локално засолниште на планината каде што се подготвувале за операцијата за спасување. „Од засолништето можеме да видиме пепел и камења што постојано летаат“, рече тој.

Шефот на полицијата во Северна Халмахера, Ерлихсон Пасарибу, рече дека извлекувањето на телата, кои се на голема надморска височина, било тешко поради повторувачките ерупции, непристапниот терен и моќните експлозии од внатрешноста на вулканот. Покрај групата од 20 лица, сведоштвата на очевидци сугерираат дека на планината имало и други алпинисти.

Драматични сведоштва од кратерот

Водич, кој бил на Дуконо со двајца клиенти во времето на ерупцијата, рекол дека верува оти високиот притисок во вулканот се зголемувал со денови. „Кога Дуконо не еруптира неколку дена, мора да бидете внимателни“, рекол тој, опишувајќи ја ерупцијата како „огромна“ и „исклучително моќна“.

Додека се искачувале, видел група луѓе на самиот раб на кратерот, додека друга група, само 50 метри од кратерот, снимала со дрон.

„Слушнав длабок потрес и веднаш решив да се спуштам со гостите. На крајот, тројцата бевме неповредени“, рекол водичот. Додал дека за време на спуштањето видел дека многу алпинисти сѐ уште се на самиот врв.

Опасни снимки на социјалните медиуми

Индонезиските власти велат дека редовно издавале предупредувања против искачувањето на Дуконо преку социјалните медиуми и транспаренти на влезовите на патеките, но некои алпинисти едноставно ги игнорирале. Индонезиската агенција за пребарување и спасување „Барсанас“ соопшти дека првичните истраги укажуваат на „можна небрежност од страна на туристичките оператори или поединци“ кои продолжиле да се искачуваат и покрај опасноста.

Вулканот Дуконо моментално е на второ од четири нивоа на индонезискиот систем за тревога, што значи зголемена активност и потреба од претпазливост. Агенцијата им советуваше на туристите и алпинистите во декември 2024 година да се воздржат од каква било активност во рамките на четири километри од главниот кратер поради ризик од исфрлање камења, пепел и лава.

„Не можете да ги третирате активните вулкани како обични туристички дестинации“

Сепак, тоа не ги одврати луѓето од искачување на планината висока 1.335 метри. Д-р Дарјоно, од Индонезиската асоцијација на експерти за катастрофи, рече дека инцидентот „уште еднаш покажа дека активните вулкани никогаш не треба да се третираат како обични туристички дестинации“.

„Дуконо е планина со речиси постојани ерупции, па секое кршење на опасната зона носи фатален ризик“, изјави тој за Би-би-си. Тој, исто така, предупреди на влијанието на социјалните медиуми: „Јавноста често гледа видеа од алпинисти или инфлуенсери кои успешно се искачуваат и се враќаат живи. Ваквата содржина полека создава искривена перцепција за ризик. Луѓето ги гледаат само оние кои успеале да се спуштат и објавуваат драматични видеа, додека вистинските закани стануваат невидливи. Опасноста е реална и може да се појави во секое време.“