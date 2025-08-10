Времето денеска од топло потопло

Времето денеска ќе биде сончево и многу топло. Ќе дува слаб до умерен ветер од источен и североисточен правец.

Минималната температура ќе биде во интервал од 12 до 21, а максималната ќе достигне од 32 до 39 степени.

Во Скопје минималната температура ќе се спушти до 19, а максималната ќе достигне до 39 степени.

Под влијание на многу топла воздушна маса од југ во текот на наредната седмица времето ќе биде претежно сончево и многу топло.

Дневната температура насекаде ќе биде над 30 степени, а на места ќе достигне и 40 степени.