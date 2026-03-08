Времето денеска ќе биде тивко и со облаци

Времето денеска ќе биде облачно и тивко, попладне и во текот на ноќта со услови за слаби врнежи од дожд. Минималната температура ќе биде во интервал од -1 до 4, а максималната ќе достигне од 12 до 16 степени.

Во Скопје, претежно облачно со караткотрајни сончеви периоди и услови за појава на слаб локален дожд. Ќе дува слаб променлив ветер. Минималната температура ќе се спушти до 4, а максималната ќе достигне до 16 степени.

Според прогнозата на УХМР, во понеделник претпладне ќе преовладува променливо облачно време со слаби локални врнежи од дожд.

