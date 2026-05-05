Левица: Кандидатка за член на ДКСК – дел од мрежата на Цвета Ристоска

На денешната собраниска комисија беа интервјуирани кандидатите за членови на Антикорупциската комисија, серијал што се закажува и откажува, откако беше откриено дека некои од кандидатите за оваа позиција се на листата на донатори на ВМРО-ДПМНЕ. Изборот уследи откако Левица разобличи низа скандали кои резултираа со оставка на антикорупционерката Цвета Ристовска.

И денес пратеничката од Левица, Јована Мојсоска, истакна сомнежи за работата на еден од пријавените кандидати за нов член на ДКСК. Според неа, кандидатката Катерина Зајковска работи токму во Антикорупциска комисија во секторот за финансирање на политичките партии.

„Скандалозно е што токму во извештајот за претседателската кампања на ДПМНЕ ја нема страната во која е фирмата на синовите на Цвета Ристовска! Токму страницата со фирмата “БУСТ ДООЕЛ” фали во овој извештај, иако оваа фирма добила 2 милиони денари од ДПМНЕ и истата не беше пријавена во анкетниот лист на Цвета Ристовска.Кандидатката Катерина Зајковска потврди дека оваа страница фали во извештајот, што за Левица укажува на уште една шема каде се штитела послушничката Цвета Ристовска, која ги спаси од одговорност и директорот на АНБ, Бојан Христовски и директорот на СОЗР, Ивица Томовски. Тенденцијата е очигледна: пипците на омилената “антикорупционерка” на власта Цвета Ристовска повторно да ја заробат и онака партизираната Антикорупциска комисија. Доколку кандидатката Катерина Зајковска биде избрана за нов член на Антикорупциска комисија, оваа институција ќе биде целосно заробена од режимот на власт – додека гледаме како две години комисијата е само браник на корупцијата на власта на Мицкоски“, порачуваат од Левица.