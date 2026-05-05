Породилно отсуство до 12 месеци? ФЗОМ најавува можни системски измени

Фондот за здравствено осигурување (ФЗОМ) ја анализира можноста породилното отсуство да се продолжи на 12 месеци, како дел од поширока проценка на системот за боледувања и породилни права. Директорот на ФЗОМ, Сашо Клековски, посочува дека процесот е сè уште во фаза на анализа и дека клучно ќе биде да се утврдат и финансиските импликации, како и реалните ефекти врз здравствениот и социјалниот систем.

Анализи за боледувањата пред и по породување

Според Клековски, Фондот истражува колку боледувањата пред и по породувањето се поврзани со самата бременост и дали постои потреба од системски измени.

„Се обидуваме низ анализата да видиме колку се тие боледувања пред и после породилното поврзани со истиот процес на бременост. Во зависност од тоа може да видиме како може да го подобриме механизмот,“ изјави Клековски.

Тој додава дека честите отсуства пред и по породилното отвораат прашање за евентуално редизајнирање на моделот на породилни права.

Проблем со доцнење на исплатите

ФЗОМ се соочува и со реакции од граѓани за доцнење на исплатите на породилното отсуство. Како причина се наведува тоа што процесот сè уште се одвива рачно и индивидуално за секој случај, без целосно автоматизиран систем.

„Скоро секој месец има реакции… сите породилни се обработуваат рачно и независно едно од друго,“ вели Клековски.

Тој додава дека се работи на воспоставување на стандардизиран и дигитализиран систем, сличен на оној кај пензиското осигурување, со цел да се избегнат идни доцнења.

Рекордна исплата и извинување за доцнењата

Фондот информира дека во април е направена рекордна исплата за боледувања, но признава дека сè уште постојат поединечни случаи на доцнења.

Паралелно со анализите за породилното отсуство, ФЗОМ ја засилува контролата на боледувањата поради утврдени неправилности во нивното користење. По барање на институции, меѓу кои и Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, се вршат дополнителни проверки во одредени сектори.

Претходните контроли во МВР покажаа дека околу секое петто боледување имало неправилности или потенцијални злоупотреби, што го отвори прашањето за построг надзор.

ФЗОМ засега не донесува конечна одлука за продолжување на породилното отсуство, но најавува дека резултатите од анализите ќе бидат основа за можни измени во системот – и во делот на породилната заштита, и во контролата на боледувањата.