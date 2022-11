Сезоната на Мараја Кери започна – и таа нема да ви дозволи да ја заборавите

САД– “Време е.” Време е за реформа за кирии? А штрајкот за сметките за гас? Крај на производството на фосилни горива? Не, време е за Божиќ, не потсетува Кери, бидејќи нејзиниот костим за Ноќта на вештерките се трансформира во секси костум на Дада Мразица.

Две работи вообичаено се точни на почетокот на ноември: сигурно ќе најдете некои рефус бонбони со намалени цени во продавницата и можеби ќе слушнете како All I Want for Christmas Is You ечи низ патеките додека купувате.

Песната е неизбежна, а минатата година успеа повторно да влезе на листата на Billboard Hot 100 на првото место, со 37,6 милиони стримови само во САД.

Мега хитот стана инстант класика по неговото објавување на 29 октомври 1994 година, со што Кери заработи повеќе од 60 милиони долари како авторски права. Стана 11-ти најпродаван сингл на сите времиња со 16 милиони продажби, веднаш под My Heart Will Go On на Селин Дион. Тоа е правда за пејачката, која наводно не сакала да сними божиќна песна во тоа време, сметајќи дека тоа е потег за хакери и хакери. Речиси 30 години подоцна, Кери изгледа прилично задоволна што ќе го искористи максимумот од 55-те дена што треба да ги искористи од празничното расположување.

И таа ќе капитализира. Еве ја новата книга на Кери, напишана заедно со Михаела Анџела Дејвис и илустрирана од Фуџи Такаши, Божиќната принцеза, детска приказна во облик на Пепелашка за девојчето по име „Малата Мараја“.

„Тоа е кратка мала книга, но навистина има подлабоко значење“, изјави Кери за USA Today. Нешто што е малку поискрено од, да речеме, специјалното мени на Мекдоналдс на Кери, кое излезе минатата година.

Кери – која исто така забележа поттик оваа година со хитот на раперот Лато Big Energy, кој содржи интерполација на нејзината песна Fantasy (самата базирана на Genius of Love на Том Том Клуб) – има планови да се врати на сцената оваа сезона. Таа ќе одржи два сета специјални концерти во Торонто и Њујорк. Кери ѝ кажа на USA Today дека тие сетови ќе вклучуваат песни што никогаш не биле изведени во живо.

Тоа е без сомнение музика за ушите на нејзините обожаватели, кои Кери ги нарекува „Јагниња“, главно милениумска и Gen X толпа која успева да одговара на ентузијазмот на најсилните stan-групи на Gen Z. Тие го бранат нејзиниот понекогаш непредвидлив глас за пеење, а на моменти и изведби на возови. Како што напиша Рич Јузвијак во профилот на Њујорк Тајмс од 2018 година, тие се искрени во нивното обожавање на непрекинато позитивната дива: „Инспиративната природа на нејзината порака ја позиционира како овчар за нејзините јагниња“.

Еден човек, текстописец по име Енди Стоун, можеби најмногу ја мрази песната. Тој ја тужеше Кери за кршење на авторските права во износ од 20 милиони долари, тврдејќи дека таа му го украла насловот на неговата божиќна песна со истото име. (Адвокатот му кажа на Лос Анџелес Тајмс Стоун дека има „големи пречки на патот да добие каква било штета“.)

Живеењето во домот на Кери околу Божиќ, инаку, звучи или волшебно или малку застрашувачки, во зависност од тоа колку ви се допаѓа цената на Hallmark. „Постојат правила што јас ги поставувам“, изјави Кери за USA Today, како што прават дивите. „Не ми е гајле кој е – децата, дали имам гости, што и да е – никој не смее да игра или гледа ништо друго освен нешто поврзано со Божиќ. Ако се разбудам среде ноќ и влезам во дневната соба, а музиката не свири и светлата не се вклучени, едноставно не можам да се справам со тоа“.

Да не се плашиме: музиката свири. Како што објавија апсолутните арбитри за култура и вкус на Pop Crave, All I Want for Christmas Is You повторно влезе во топ 100 на американските топ листи на iTunes неколку часа по полноќ на 1 ноември. Да цитирам уште една класика, тоа е најубавото време од годината – барем за Мараја Кери. (Гардијан)