Вознемирувачко: Капибара претепана со железни шипки: „Ова е брутално злосторство што го шокира општеството“

Полицијата во Рио де Жанеиро уапси осум лица откако група напаѓачи брутално претепаа капибара, најголемиот глодар во светот, во шокантен инцидент што ја згрози јавноста. Животното, кое не претставуваше никаква закана, претрпе сериозни повреди, а случајот повторно го отвори прашањето за насилство врз животните во Бразил.

Policiais do #17BPM atenderam ocorrência de maus-tratos a animal silvestre no Jardim Guanabara, Ilha do Governador. Indivíduos agrediram uma capivara e fugiram. Após vídeos nas redes, objetos usados foram localizados e apreendidos. Material encaminhado à 37ª DP. pic.twitter.com/LT8x2HZDzd — ℂ𝔸𝕆𝕊 ℕ𝕆 ℝ𝕀𝕆 𝔻𝔼 𝕁𝔸ℕ𝔼𝕀ℝ𝕆 (@CAOSNORJ021) March 21, 2026

Светлокафеавата капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) често може да се види како шета низ бразилските градови, особено во близина на потоци и лагуни.

Во инцидент што го снимија безбедносните камери во зори во саботата, група напаѓачи ја претепаа капибара со стапови и железни шипки во населбата Иља до Гувернадор.

„Ова е брутално злосторство што го шокира општеството“, рече Фелипе Санторо, полициски комесар задолжен за истрагата, како што објави дневниот весник О Глобо.

„Ова е чин на екстремна суровост кон суштество кое не претставувало никаква закана… а сепак било намерно нападнато“, додаде тој. Напаѓачите – меѓу кои имало двајца малолетници – биле идентификувани преку снимки од безбедносните камери и уапсени во саботата, соопшти полицијата, пишува The Guardian.

Капибара, мажјак со тежина од 65 килограми, бил транспортиран во Центарот за грижа за диви животни (CRAS) на приватниот Универзитет Естасио во југозападниот дел на Рио.

Џеферсон Пирес, ветеринар и раководител на CRAS, изјави за AFP: „Лекуваме диви животни од Рио овде веќе 22 години и никогаш порано не сум видел капибара изложена на такво екстремно насилство“.

Тој додаде дека животното се опоравува, но дека „страда од повреди на главата, оток со внатрешно крварење околу левото око и повеќекратни повреди на грбот“.