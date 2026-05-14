Вол Стрит: Берзанските индекси на нови рекорди

И S&P 500 и Nasdaq Composite достигнаа нови интрадневни и затворачки максимуми за време на редовната сесија во среда.

Широкиот пазарен индекс додаде 0,58%, додека технолошкиот Nasdaq доби 1,2%. Dow го смени трендот, паѓајќи за 67,36 поени или 0,14%.

Инвеститорите размислуваа за уште еден извештај за инфлација посилен од очекуваниот – индексот на цените на производителите за април, кој се зголеми за 1,4%, што е најголем месечен раст од март 2022 година и многу посилен отколку што очекуваа економистите.

Додека стравувањата од повисоки цени на енергијата влијаеа врз другите сектори на пазарот, технолошките акции – особено имињата на полупроводници како Nvidia и Micron Technology – го водеа пазарот повисоко во среда. Растот на технолошките акции дојде откако извршниот директор на Nvidia, Јенсен Хуанг, му се придружи на американскиот претседател Доналд Трамп на неговото патување за средба со кинескиот претседател Си Џинпинг во Пекинг.

Во иднина, инвеститорот Питер Малук верува дека производителите на чипови би можеле да имаат уште поголем потенцијал за раст.

„Ова, во голема мера, беше долг, долг, долг биковски пазар воден од технологијата… Овој раст се должи на очекувањата за заработка. Всушност, тоа не е шпекулативен меур“, изјави извршниот директор на Creative Planning во средата попладне во емисијата „Power Lunch“ на CNBC. „Мислам дека производителите на чипови се всушност потценети како група бидејќи тоа е мега тренд… Се чини дека имаме толку голема побарувачка пред понудата што се обидува да ја задоволи, што имаме многу простор за раст.“