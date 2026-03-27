Војната во Иран ги празни складиштата за нафта. Европа се соочува со енергетска криза

Цените на гасот во Европа се зголемија за 70%, складиштата се речиси празни, а прекините во снабдувањето, зголемената инфлација и можноста за затегнување на монетарната политика од страна на Европската централна банка (ЕЦБ) ги зголемуваат стравувањата од повторување на енергетската криза од 2022 година.

За само неколку недели, конфликтот во Иран ја промени енергетската пресметка во Европа, при што холандската референтна цена на природен гас (TTF) скокна од 38 на 54 евра за мегават-час од почетокот на месецот, што го прави март 2026 година месец со најголемо зголемување на цените на гасот од септември 2021 година, објавува Euronews.

Европска зависност

Европа влезе во оваа криза во веќе ранлива позиција. Подземните складишта за гас беа полни само 28,4% на 24 март, што е намалување за 5 процентни поени од истиот датум минатата година и далеку под петгодишниот просек за ова време од годината, според Kyos European Gas Analytics.

Германија е меѓу најизложените, со складишта кои се исполнети само 22,3%, што е намалување од речиси 7 процентни поени во однос на истиот период од претходната година. Слична е ситуацијата и во Франција, каде што стапката на зафатеност е 22,1%. Најкритична е ситуацијата во Холандија, каде што складиштата паднаа на само 6,0%, што е помалку од една третина од минатогодишното ниво и далеку под историскиот минимум за овој период од годината.

Од друга страна, ситуацијата на Иберискиот Полуостров е сосема поинаква. Португалија влегува во кризата со стапка на зафатеност на складиштата од 85,3%, додека Шпанија е на 55,5%. Двете земји имаат корист од поразвиена инфраструктура за увоз на течен природен гас (LNG), помала зависност од гас во енергетскиот микс и силен развој на обновливи извори на енергија.

Колку би можеле да пораснат цените на гасот?

Проблемот со снабдувањето е структурен, а не привремен. Катар, втор најголем извозник на течен природен гас (ТПГ) во светот и клучен снабдувач за членки на ЕУ како што се Италија, Белгија и Шпанија, потврди дека повеќе не може да ги исполнува своите договорни обврски по иранските напади врз индустрискиот град Рас Лафан. Поправката на оштетените објекти може да трае до пет години.

Голдман Сакс ја зголеми својата прогноза за цената на гасот TTF за вториот квартал од 2026 година на 72 евра/MWh во својата анализа, предупредувајќи дека Европа ќе мора да привлече пратки на течен природен гас во конкуренција со азиските купувачи за да ги наполни своите складишта пред зимата.

Во неповолен сценарио, во кој протокот на енергија низ Ормутскиот теснец е намален за десет недели, просечната летна цена би можела да надмине 89 евра/MWh. Во особено неповолен сценарио, со долгорочна штета на катарската инфраструктура, цената би можела да скокне над 100 евра/MWh во текот на летото.

Зголемување на цената

Анкетата на енергетските аналитичари спроведена од Монтел Њуз предвидува уште подрастични бројки. Доколку Ормутскиот теснец остане затворен три месеци, цената би можела да достигне околу 90 евра/MWh. Оле Хвалбие, аналитичар во шведската банка SEB, предупредува дека цените би можеле да се движат од 115 до 155 евра/MWh во тој случај.

Затворањето на теснецот за шест месеци би ја зголемило просечната цена на речиси 160 евра/MWh, што Хвалбие го опишува како „притисок во стилот на 2022 година или полошо“, со можен ценовен опсег од 145 до 240 евра/MWh. Под такви околности, полнењето на складиштата за следната зима би станало „скоро невозможно“. За потсетување, цената на гасот достигна врв од 345 евра/MWh во август 2022 година.

Што значи ова за сметките за домаќинствата

За европските домаќинства, ценовниот шок е реален, но не се пренесува рамномерно на сметките за енергија. Во интервју за Euronews, Џузепе Молес, извршен директор на италијанското јавно тело Acquirete Unico, објасни како повисоките цени се пренесуваат на потрошувачите.

За сметките за гас, пренесувањето е директно. Иако италијанскиот регулатор ја одреди цената за февруари на 35,21 евра/MWh, тој предупреди дека оваа бројка сè уште не го одразува зголемувањето на цената по ескалацијата на конфликтот. Цените на електричната енергија исто така растат, но влијанието е ублажено.

„Пазарот на електрична енергија веќе апсорбира дел од шокот со гасот“, рече Молес, проценувајќи дека ова ќе се одрази на сметките за домаќинствата со зголемување од неколку процентни поени, што е далеку од скокот на големопродажните цени на гасот.

Притисок се чувствува и врз цените на горивата, каде што повисоките трошоци за транспорт, премиите за осигурување и ограничувањата за преработка ги зголемуваат трошоците. „Вистинското тесно грло е во рафинериите“, нагласи Молес.

Италија ги зголемува испораките на гас од Алжир

Иако Италија е во подобра позиција од просекот на ЕУ, со капацитет за складирање од 43,9%, Молес предупреди дека непосредната закана се цените, а не физичките недостатоци. Иницијативата на премиерката Џорџија Мелони кон Алжир, веќе најголемиот снабдувач на гас во Италија, исто така треба да се гледа во овој контекст.

Молес го опиша потегот како „рационален и важен избор“ за зајакнување на безбедноста на снабдувањето, но предупреди дека неговото влијание не треба да се преценува. „Алжир може да го ублажи ударот за Италија, но не може сам да ги неутрализира последиците од системската криза во Заливот“, рече тој, истакнувајќи дека нарушувањата во Ормутскиот теснец ги обликуваат глобалните цени на енергијата независно од билатералните договори.

„Не би очекувал повторување на сценариото од 2022 година, туку период на зголемена нестабилност со одржливи скокови на цените. Многу ќе зависи од отпорноста на снабдувањето и развојот на глобалната побарувачка во наредните месеци“, заклучи Молес.

Какво би можело да биде влијанието врз инфлацијата?

Трендот на намалување на инфлацијата што го забележа Европа во последните три години, барем на краток рок, е завршен. Голдман Сакс очекува инфлацијата во еврозоната да скокне на 2,7% на годишно ниво во март, нагло зголемување од 1,89% во февруари.

Речиси целиот раст ќе биде поттикнат од цените на енергијата, за кои се предвидува дека ќе се опорават од годишен пад од 3,1% на пораст од 5,9% за само еден месец.

Голдман Сакс сега прогнозира дека вкупната инфлација ќе изнесува во просек 2,9% во 2026 година, достигнувајќи врв од 3,2% во вториот квартал. Се очекува и основната инфлација, која ги исклучува енергијата и храната, да се зголеми на 2,5% во третиот квартал.

Пренесувањето нема да биде униформно: Германија се соочува со месечен шок на цените на дизелот од околу 25%, додека Шпанија делумно го ублажи ударот со преполовување на ДДВ за повеќето енергетски производи. „Очекуваме вкупната инфлација во Германија да се зголеми од 2,0% во февруари на 3,0% во март“, рече економистката на Голдман Сакс, Катја Вашкинскаја.