„Вог“ избра 15 филмови со најстил на сите времиња: Кои славни дизајнери влегоа во историјата?

САД-Славни актери, во славни филмови, облечени од славни дизајнери. Ова се, според „Вог“ 15 филмови со најстил на сите времиња, погодни во деновите на изолација.

Кристијан Диор беше меѓу првите француски дизајнери што направи свој белег на Холивуд, облекувајќи ја Марлен Дитрих за филмот Stage Fright уште во 1950-тите. Потоа, тука беше Ибер де Живанши, човекот одговорен за малиот црн фустан на Одри Хепберн во Breakfast at Tiffany’s, еден од најсјајните моменти во историјата на филмот. Mучија Прада ја дизајнираше екстравагантната забава во стил на треперлива облека за The Great Gatsby на Баз Лурман во 2013 година, додека Раф Симонс беше поканет од Лука Гвадањино за софистицираната гардероба на миланското општество во I Am Love.

Stage Fright(1950) — Christian Dior

Главната актерка во филмот, Марлен Дитрих, побара од Алфред Хичкок да го ангажира Кристијан Диор, пријател на Дитрих, да ја носи неговата мода во филмот.

Францускиот моден дизајнер Пјер Балман со својот избор го сврте вниманието кон овој филм на Роже Вадим во кој глуми Брижит Бардо. Во сончевотт Сен Тропе, филмот повика на едноставна, но елегантна – летна облека.

3. Breakfast at Tiffany’s (1961) — Hubert de Givenchy

Ибер де Живанши го дизајнираше иконскиот црн фустан што Холи Голитли го носи додека стои пред излогот на Тифани (додека случајно јадеше кроасан). Со долги оперски нараквици и бисерни ѓердани, тоа е едно од најпознатите филмски фустани на сите времиња.

4. Last Year in Marienbad (1961) — Coco Chanel

Коко Шанел ги дизајнираше костумите за Делфин Сејриг, theвездата на овој француски New Wave класик на Ален Ресна. Дизајнерката создаде исклучителни фустани од шифон, тул и чипка; вклучени додатоци од бисер, се разбира.

5. Belle Du Jour (1967) — Yves Saint Laurent

Ив Сен Лоран беше одговорен за костумите што ги носеше Кетрин Денев, која игра млада буржоаска жена, која живее двоен живот како во филмот на Луис Буњуел. Исклучителната облека на Сен Лоран е изложена на целиот екран. Денев во црн фустан со бела јака и манжетни, дизајн кој изгледа исто толку свеж денес.

6. Barbarella (1968) — Paco Rabanne

Пако Рабан е познат по својата естетска вселенска ера, совршено прилагодено за овој филм од 1968 година во кој глумиЏејн Фонда, коај игра футуристички астронаут во мисија да освои далечна планета.

7. Mistress (1975) — Karl Lagerfeld

Карл Лагерфелд во филм од S&M од 1970-тите години креираше за парижанка со секс зандана во нејзиниот подрум. Дизајнерот создаде фетишистички ансамбли кои беа од латекс и кожа. (Далеку од рафинираните дизајни што подоцна ги создаде за Шанел.)

8. American Gigolo (1980) — Giorgio Armani

Ричард Гир стана славен и благодарејќи на модата потпишана од Армани. Визијата на дизајнерот за ликот се однесуваше на кроењето: одлични мантили, неструктурирани костуми и класични комбинации со кошули и маички.

9. A View to a Kill (1985) — Azzedine Alaïa

Последниот филм што го има Роџер Мур во серијалот, доби тешка доза на стил благодарение на Алаја кој го облече ликот на Грејс Џонс, Меј Деј.

10. The Fifth Element (1997) — Jean Paul Gaultier

Готје ги создаде футуристичките креации носени во футуристичкиот акционен филм на Лук Бесон. Од оние за Мила Јовович до стјуардесите.

11. Marie Antoinette (2006) — Manolo Blahnik

Додека дизајнерката на костуми Милена Канонеро ги создаваше костумите за овој филм од 2006 година на Софија Копола, во која глуми Кирстен Данст како Мари Антоанета, дизајнерот на чевли Маноло Бланик ја потпиша раскошната колекција на чевли на Непосакуваната кралица. Има една цела сцена посветена на голем број на неговите чудесни креации, – сите екстравагантни обувки за уште поекстравагантен карактер.

12. I Am Love (2009) — Raf Simons for Jil Sander

Раф Симонс, кој во тоа време беше креативен директор на Жил Сандер, ги дизајнираше костумите за ликот на Тилда Свинтон во филмот на Лука Гвадањино во 2009 година. Доловувајќи го чувството на високото општество во Милано, чистата, безвремена облека на Симонс се вклопи во замислата на филмот.

13. Black Swan (2010) — Rodarte

Сестрите на Родарет, Лора и Кејт Мулеви, дизајнираа два од иконските балетски фустани за Натали Портман. Во последниот чин, кога Портман танцува „Лебедово езеро“, отелотворувајќи го и белиот и црниот лебед, таа сноси два различни фустани со целосни здолништа од тул.

14. The Great Gatsby (2013) — Miuccia Prada

Екстравагантноста на громогласниот 1920-ти го засили Мучија Прада, која дизајнираше вкупно 40 изгледи за филмот Баз Лурман. Таа создаде многу од гламурозните парчиња облечени од ликот на Кери Мулиган, особено Дејзи Бучанан, која се капеше во нејзините здолништа, свилени и од крзно.

15. James Bond: Spectre (2015) — Tom Ford

Со оглед на неговата репутација за кроење на смартфони, има смисла само дизајнерот Том Форд да го облече Даниел Крег како Џејмс Бонд. Некои од најдобрите модни парчиња на Форд се во Спектре, каде тајниот агент носи елегантни јакни и беспрекорни костуми. (Форд, исто така, ги дизајнираше костумите за Quantum of Solace во 2008 година и треба да ги направи костумите за претстојната премиера на Бонд, No Time To Die.