Во Техеран надежта за промена се претвора во паника: „Ја претвораат земјата во урнатини“

Хода беше толку бесна поради насилното задушување на демонстрантите од страна на Иран во јануари што сакаше безбедносните сили на земјата да бидат нападнати како одмазда. Потоа бомбите почнаа да ги погодуваат областите во близина на нејзиниот дом во Техеран.

„Секогаш бев против овие луѓе и мислев дека ќе биде ограничено и брзо завршено“, рече таа за нападите на САД и Израел. „Жалам за тоа. Тие ја претвораат земјата во урнатини.“

Откако започна војната, американската и израелската војска нападнаа повеќе локации низ целата земја, но токму во Техеран, жива, густо населена метропола со 10 милиони луѓе, нападите се почувствуваа најмногу. До четвртокот, повеќе од 1.200 луѓе беа убиени од израелски и американски напади, според иранското друштво на Црвената полумесечина.

Покрај значителната штета на историските културни места во Техеран, како што е украсената Голестанска палата, таргетирањето на нафтените постројки додаде надреален елемент во животот во главниот град, велат жителите, со густ чад во воздухот и црн дожд што паѓа, оставајќи лигави траги на автомобилите. Многу луѓе остануваат подалеку од улиците, каде што заглавувањето во два до тричасовни сообраќајни метежи за да се премине градот беше норма пред почетокот на војната.

Хода живее со својот 45-годишен брат, Хади, и нивните постари родители во куќа во центарот на Техеран. Во последните денови, токсичните пожари од бомбардирањата оставија чуден мирис и мрсен филм на прозорците, рече таа. Сега е загрижена за долгорочното економско влијание на војната. Нејзиниот бизнис – увоз на машини за ткаење теписи – беше силно погоден во изминатата година, рече таа, па дури и заработувањето пари за дневни трошоци стана мачна задача. Банките имаат ограничено работно време, а банкоматите имаат дневен лимит за подигнување од 500.000 томани, или приближно 3 долари. Многу луѓе сега користат дебитни картички каде што можат. Цените на основните производи се зголемија за околу 10% откако започна војната, велат жителите.

Во случајот на Хади, кој исто така побара да го задржи презимето од безбедносни причини, неговата туристичка компанија се затвори по војната минатото лето, протестите и постојаните прекини на интернетот во изминатата година. Неговата 13-годишна ќерка и неговата поранешна сопруга се преселија на брегот на Каспиското Море во северен Иран, каде што многу жители на Техеран избегаа во последните недели, или во семејни домови или во краткорочни изнајмувачки имоти. Хади рече дека платил за неговата ќерка да посетува приватно училиште, но сега го доведува во прашање својот избор бидејќи таа не можела да посетува повеќе од 100 дена во оваа учебна година.

Хода и нејзиниот брат поголемиот дел од денот го поминуваат гледајќи сателитски вести или проверувајќи вести на интернет преку VPN, за што плаќаат 3,8 милиони томани, или приближно 23 долари, месечно. Хода рече дека на сателитските телевизиски канали гледала како членовите на иранската дијаспора зборуваат за можноста поранешниот престолонаследник Реза Пахлави да ја води земјата, но вели дека тие не се во контакт со реалноста на теренот.

„Тие немаат претстава како е кога авион лета над вашата куќа и секој ден мислите дека сте мртви“, рече таа.

Недалеку од таму, 46-годишниот Кијанош рече дека бил преплашен и се борел да ја процесира значајната промена што може да дојде во Иран по години живот под строга теократија. Неколку спортски комплекси и други области во негова близина во центарот на Техеран беа погодени.

„Слушаме непрекинати експлозии“, рече тој. „Колку долго може да трае ова?“

Кијанош, режисер на документарни филмови, се преселил кај своите родители откако започнала војната за да ги заштити. Иако имаше некои прекини на електричната енергија, сè уште нема знаци за масовни прекини на електричната енергија и недостигот на вода што го мачеа Техеран минатата година, рече тој. За него, секојдневниот живот е чуден ритам на досада – неодамна го гледал филмот „Интерстелар“ за да го помине времето, рече тој – испрекинато со експлозии.

Но, Киануш често се наоѓа себеси како размислува за милионите Иранци, цела генерација, на кои им е одземена можноста да живеат обичен живот. Колку и да е загрижен за бомбите, тој рече дека е исто така загрижен дека двете страни ќе прогласат победа и ќе си заминат, оставајќи ја земјата во неизвесност. Проектите на кои работеше порано, како документарец за ретки азиски гепарди во Иран, повеќе не изгледаат можни со хаосот од две војни за помалку од една година и масовните протести низ целата земја.

Киануш сега живее од своите заштеди и се прашува како економијата што веќе се нишаше ќе се опорави од војната. „Нормалниот живот исчезна“, рече тој.

Загриженоста за економијата, исто така, е голема кај Амин, 42-годишен сопственик на кафуле, иако неговиот бизнис засега цвета. Почетокот на војната се совпадна со Рамазан, време кога многу Иранци, религиозни или не, го користат месечното одбележување како изговор за да се сретнат со семејството и пријателите по зајдисонце. Кафулето на Амин се претвори во место за дружење каде што луѓето доаѓаат да разговараат за војната и да пушат водоводни цевки. Властите не го малтретираат за тоа што мажите и жените се мешаат во кафулето, кое останува отворено до околу 2 часот наутро. Во текот на денот, Амин и неговата сопруга шетаат во блискиот парк и се грижат за земјата и економијата.

„Не сме богати“, рече тој. „Ако ова продолжи, ќе имаме проблеми.“ (НБС)